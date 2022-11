Tischtennis-Bundesliga TTC Bergneustadt setzt sich gegen Borussia Düsseldorf durch

Bergneustadt – Wer hätte das gedacht? Der TTC Schwalbe Bergneustadt ist in der Saison 2021/22 die erste Mannschaft, die dem deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine Niederlage in der 1. Bundesliga beigebracht hat. Das Team aus dem Oberbergischen sorgte zum Rückrundenstart für eine faustdicke Überraschung. Vor den begeisterten Schwalbe-Fans in der Burstenhalle setzten sich Benedikt Duda & Co. gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer mit 3:1 durch. Damit sind die Gastgeber nun schon seit drei Partien ungeschlagen. „Die zwei Punkte heute waren ebenso wie die Zähler vor Weihnachten in Saarbrücken nicht eingeplant“, gab Bergneustadts Sportwart Heinz Duda ehrlich zu.

Trotz dieses überraschenden Erfolgs hielt sich die Freude bei Benedikt Duda in Grenzen. Und das, obwohl der 27-Jährige seine beiden Einzel souverän gewonnen hatte. „Das war heute für uns eine Pflichtaufgabe“, gab der deutsche Einzelmeister zu Protokoll. Hintergrund: Mit Timo Boll (Bauchmuskelverletzung) und Anton Källberg (Covid-Erkrankung) standen in Reihen der Gäste die beiden mit Abstand stärksten Spieler nicht zur Verfügung. Trainer Danny Heister musste deshalb selbst zum Schläger greifen. „Trotzdem hätten wir heute auch verlieren können“, so Benedikt Duda weiter. Mit Kristian Karlsson und Dang Qiu waren schließlich immer noch zwei sehr gute Akteure in Reihen der Borussen.

Karlsson erwischte nicht seinen besten Tag

Doch Karlsson, vor knapp zwei Monaten in Houston an der Seite seines schwedischen Landsmannes Mattias Falck Doppel-Weltmeister geworden, erwischte nicht seinen besten Tag. Nachdem Benedikt Duda zum Start gegen Danny Heister nach leichten Anlaufproblemen am Ende souverän die Oberhand behalten hatte, sorgte Alberto Mino mit seinem Triumph gegen Kristian Karlsson für das entscheidende Break.

Der vierfache Südamerika-Meister ließ sich auch nicht aus der Konzentration bringen, als er im dritten Durchgang einen 9:5-Vorsprung verspielte und anschließend mit 1:2-Sätzen im Hintertreffen lag. „Alberto hat bombastisch gespielt. Das war eine wahnsinnig tolle Leistung“, jubelte Heinz Duda. „Natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinem Sieg helfen konnte. Ich habe bis zum Schluss gekämpft und freue mich extrem über den Erfolg“, erklärte Mino.

„Alvaro war heute leider nicht in Bestform“

Die einzige Schwalbe-Niederlage musste zum Rückrundenstart Alvaro Robles einstecken. Der Spanier konnte seinen Hinspielerfolg gegen Dang Qiu nicht wiederholen und hatte in drei Sätzen das Nachsehen. „Alvaro war heute leider nicht in Bestform“, merkte Bergneustadts Sportwart an. Für die Düsseldorfer Wende reichte dieser Sieg jedoch nicht, denn Benedikt Duda sorgte mit seinem 3:1-Erfolg gegen Kristian Karlsson für den Schlusspunkt.

Und das, obwohl das Eigengewächs der Schwalben mit einer 1:11-Bilanz gegen den Schweden in die Box gegangen war. Trotzdem blieb Duda ruhig. „Mein Gegner hat für seine Verhältnisse überraschend viele leichte Fehler gemacht. Das kennt man bei ihm eigentlich nicht.“ Den Gastgebern konnte es am Ende egal sein. Der dritte Sieg in Folge verschaffte weiterhin Luft zu den beiden Abstiegsplätzen. Am kommenden Sonntag steht das Duell beim TSV Bad Königshofen auf dem Programm.