Anne-Frank-Zentrum in Berlin.

Oberberg – Die in der NS-Zeit ermordete Jüdin Anne Frank steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die vom 24. Oktober bis 17. November in Gummersbach zu sehen ist. Schülerinnen und Schüler von fünf Schulen in Oberberg helfen den Ausstellungsmachern dabei, Besuchende durch die Schau zu führen.



Ausstellung wird auf dem Campus Oberberg der TH Köln zu sehen sein

Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln und das Katholische Bildungswerk Oberberg zeigen die Ausstellung auf dem Campus Oberberg der Technischen Hochschule Köln in Gummersbach. Die multimediale Schau mit dem Titel „Deine Anne - Ein Mädchen schreibt Geschichte“ wird von einem Programm aus Lesungen und Filmvorführungen begleitet.



Durch die Ausstellung führen werden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Lindlar, des Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasiums Wipperfürth, des Hollenberg-Gymnasiums Waldbröl, der Gemeinschaftshauptschule Bergneustadt sowie der Gesamtschule Waldbröl. Diese wurden dafür durch Mitarbeiter des Anne-Frank-Zentrums Berlin zu sogenannten „Peer Guides" speziell geschult.

Ausstellung des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam und des Anne-Frank-Zentrums in Berlin

Die Ausstellung wurde vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam und dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin gemeinsam entwickelt. Sie erzählt in elf Stationen mit bisher unveröffentlichten Fotos und Dokumenten das Leben von Anne Frank und ihrer Zeit. Die Ausstellung verbindet auf großen Leinwänden die persönliche Geschichte von Anne Frank und ihrer Familie mit der Geschichte der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, der Judenverfolgung, des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs. Neben der Perspektive der Verfolgten und ihrer Helfer wird die Perspektive von Mitläufern und Tätern dargestellt. Audiozitate würdigen Anne Frank als Tagebuchschreiberin und Chronistin ihrer Zeit.



Das könnte Sie auch interessieren:

Erste Gummersbacher Schlagernacht Anzeige Howard Carpendale und Michelle begeistern Fans

Obstwiesenfest im Freilichtmuseum Anzeige In Lindlar den richtigen Obstbaumschnitt lernen

Raritäten in Engelskirchen Anzeige Automobilgeschichte rollt über den Engels-Platz

Die Ausstellung kann vom 24. Oktober bis 17. November werktags von 9 bis 20 Uhr besucht werden und richtet sich an Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 9. Anmeldungen zu Klassen-, Kurs- und Gruppenführungen müssen schriftlich per Mail an Dr. Bernhard Wunder gerichtet werden und sind ab sofort möglich. (tie)