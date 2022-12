Baumstumpf an der Schloßstraße. Bei der Neugestaltung setzt die Stadt auf Kopflinden.

Bergisch Gladbach – An der Schloßstraße in Bensberg sind die ersten Bäume gefällt worden. Zehn Stämme der Baumart „Pyrus calleryana“ haben die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün in diesen Tagen entfernt, kurz vor der im März beginnenden Schonzeit der Vogelbrutsaison.

Die Baumlücken an der Bensberger Flanierstraße sollen aber nicht bleiben. Bei der Neugestaltung der Schloßstraße, im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts, werden in diesem Bereich geschnittene Kopflinden, auch Winterlinden genannt, neu gepflanzt. Sie setzen die historische Baumreihe fort, die vom Neuen Schloss talwärts über die Kopfsteinpflaster-Schloßstraße in Richtung der Kölner Bucht führt. In Höhe des Deutschen Platzes wird die Baumreihe wieder aufgenommen, zwischendrin gab es eine Lücke – hierfür sind die Kopflinden vorgesehen.



Baumfällung als Aufreger

Die Prägende Blutbuche am Rösrather Sülztalplatz ist jetzt Geschichte

Noch eine Baumfällung als Aufreger: Auf großes Interesse stieß die Fällung der kranken Blutbuche am Sülztalplatz in Rösrath. Passantinnen und Passanten verfolgten die Arbeiten. Mit dem Absägen des prägenden Baums, der sich laut Gutachten auf Dauer nicht erhalten ließ, hat die Neugestaltung des Platzes unübersehbar begonnen. Dabei wird das von einer Jury ausgewählte Konzept des Landschaftsarchitekten-Büros Greenbox umgesetzt. Danach soll auf dem Platz eine Freifläche für Veranstaltungen und Markt entstehen, aber auch ein Ort für Begegnung. Hochbeete mit kleinen Bäumen oder Sträuchern sollen die Platzfläche vom Autoverkehr abschirmen. Die Blutbuche soll durch einen möglichst stattlichen Baum ersetzt werden. Auch Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern sind in das Gestaltungs-Konzept eingearbeitet. Nach dem Zeitplan der Stadt Rösrath soll die Platz-Neugestaltung im Herbst abgeschlossen sein. (tr)

Achse wird fortgeführt

Der Altbestand an Bäumen habe nicht in den historischen Kontext gepasst, berichten die Planer, mit der Fortführung soll die Straße in ihrer geschichtlichen Bedeutung erkennbarer werden als bislang. 14 dieser besonderen Linden sind als Nachpflanzung vorgesehen, geschehen wird dies zu einem späteren Zeitpunkt während der Bauphase.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bau erst ein Jahr später als geplant Anzeige Bensberg streitet über Pläne für „Quartiersplatz“ von Claus Boelen-Theile

33 Maßnahmen Anzeige Bensberg soll mit Förderprogramm aufpoliert werden – Ein Überblick

Baum als Gegenstück zum Denkmal Anzeige Platzumgestaltungen als Großprojekt in Bensberg von Claus Boelen-Theile

Bensberg Anzeige Neue Skizzen für den Emilienbrunnen von Claus Boelen-Theile

Im Sommer startet die dreijährige Bauzeit für die Schloßstraße, die zu einer „Straße der vielen Begegnungen“ umgebaut wird. 32 Bäume werden im Zuge des Umbaus insgesamt gefällt, 56 neu gepflanzt.