Bergisch Gladbach Arbeiten an Trinkwasser-Leitungen Am Stockbrunnen starten

Bergisch Gladbach – Am Trinkwassernetz in der Schloßstraße und der Straße am Stockbrunnen wird ab Montag, 26. Juli, gearbeitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich acht Wochen und sollen in zwei Abschnitten erfolgen, teilt das Versorgungsunternehmen Rheinenergie mit, das die Arbeiten im Auftrag der Belkaw erledigt.

Los geht es in der Straße Am Stockbrunnen. Dort wird für voraussichtlich zwei Wochen die rechte Spur der Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr könne über die mittlere Fahrspur an der Baustelle vorbeifließen, so die Rheinenergie. Dazu werde die Mittelinsel entfernt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Gehweg in Schloßstraße wohl auch gesperrt

Daran schließen sich die Bauarbeiten in der Schloßstraße statt. Dort dürfen Fahrzeuge nur von der Gartenstraße aus kommend in die Schlossstraße einbiegen, heißt es in der Mitteilung. Die Durchfahrt von der Straße Am Stockbrunnen in die Schloßstraße werde dann für den Verkehr gesperrt. Die Rheinenergie weist darauf hin, dass zum Teil auch der Gehweg in der Schloßstraße von den Arbeiten betroffen sein wird.



Beide Seiten des Gehweges im Bereich der Baustelle sowie der Überweg über die Straße Am Stockbrunnen sollen gesperrt werden. Ein Behelfsüberweg werde eingerichtet. Parkplätze im Baustellenbereich seien für die Zeit nur eingeschränkt zu nutzen. Dauer und Umfang der Bauarbeiten hat die Rheinenergie mit dem Baustellenmanagement und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt besprochen. (dr)