Bergisch Gladbach – Es bleibt dabei: Für 2022 hat die Stadt Bergisch Gladbach neun verkaufsoffene Sonntage im Zusammenhang mit Festen genehmigt. Zwar hat die Gewerkschaft Verdi nach Angaben der Verwaltung ihren Protest angekündigt, aber die Stadt fühlt sich juristisch auf der sicheren Seite.

Zwar könnte die Stadt nach der Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes mehr verkaufsoffene Sonntage anbieten, aber dafür gibt es offenbar keinen Bedarf. Jedenfalls haben die Interessengemeinschaften des Handels in den jeweiligen Stadtteilen sich auf neun Verkaufstage geeinigt. Jörg Krell, FDP-Fraktionsvorsitzender, schlug im Infrastrukturausschuss vor, dass die Verwaltung den Bedarf nach verkaufsoffenen Sonntagen noch einmal abfragt. Krell: „Wir sollten wirklich alles tun, um den von Corona in ihrer Existenz gefährdeten Einzelhändlern zu helfen.“ Ausschussvorsitzender Hermann-Josef Wagner (CDU) – selbst Einzelhändler in Refrath – nahm den Vorschlag auf. Und er konnte sich einen Seitenhieb auf die Gewerkschaft nicht verkneifen: „Wenn ich als Einzelhändler mein Geschäft öffnen will, dann geht das in meinen Augen die Gewerkschaft gar nichts an.“

Wagner erinnerte an die lange und schwierige Vorgeschichte der verkaufsoffenen Sonntage. Für die Händler mache es keinen Sinn, an Tagen zu öffnen, an denen es kein Publikum gebe. Nur im Zusammenhang mit Volksfesten, die als Publikumsmagneten wirken, mache die Öffnung der Läden überhaupt Sinn.

Auf diese Tage hat man sich geeinigt: 3. April Frühlingsfest Stadtmitte und Bensberg, 8. Mai Kirschblütenfest Refrath, 12. Juni Schloßstadtfest Bensberg, 3. Juli Dorffest Schildgen, 10. Juli Dorffest Paffrath, 11. September Stadt- und Kulturfest Stadtmitte, 18. September Herbstfest Bensberg, 6. November Martinsfest in Stadtmitte und Bensberg, 11. Dezember Weihnachtsmarkt Stadtmitte.