Open-Air-Konzert im September Kasalla kommt in Gladbacher Belkaw-Arena

Bergisch Gladbach – Die Konzerte kommen zurück. Ein Open-Air-Konzert gibt die Kölner Band Kasalla am Freitag, 3. September, im Bergisch Gladbacher Stadion, der Belkaw-Arena. Nach Konzerten in den Jahren 2018 und 2019 holt Stefan Wolter von der Five-Entertainment GmbH mit Sitz in Bensberg die Band nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder nach Bergisch Gladbach.



„Openair, aber trotzdem – dank der Stadiontribüne – etwas wettergeschützt, können die Zuschauer auf fest zugewiesenen Plätzen im »Schachbrettmuster« Kasalla erleben und feiern“, kündigt Musikveranstalter Wolter an. Alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen würden in der zum Veranstaltungstermin gültigen Fassung Anwendung finden, versichert Wolter.



Jeder Besucher müsse zudem am Einlass ein gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild vorzeigen. Es gelte Maskenpflicht (mindestens FFP2) auf dem Veranstaltungsgelände mit Ausnahme des zugewiesenen Sitz-/Stehplatzes, so Wolter. Zutrittsvoraussetzung sei zudem die Vorlage eines bescheinigten, tagesaktuellen, negativen PCR- oder PoC-Schnelltests (für alle Besucher ab sechs Jahren) oder eines Impfnachweises oder eines Genesungsnachweises.

Tickets für das Konzert gibt es ab dem morgigen Dienstag, 3. August, um 12 Uhr, zum Preis von 35 Euro zuzüglich Gebühren im Internet. (wg)