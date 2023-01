Rhein-Berg – Ein runder Geburtstag, zwei jecke Jubiläen, und drei Vollblutkarnevalisten, die es kaum erwarten können, den Karneval zurück in die Säle, Kneipen und auf die Straßen zu bringen. Gibt es eine bessere Ausgangslage für die Rückkehr zum Präsenz-Karneval?!

In der kommenden Session wird das Bergisch Gladbacher Dreigestirn von der Großen Gladbacher Karnevalsgesellschaft gestellt, die in diesem Jahr gleich drei große Feieranlässe hat: 70 Jahre Senat, 55 Jahre Prinzengarde und elf Jahre Strunde-Pänz. „Alles plus ein Jahr natürlich, weil in der vergangenen Session ja nur ein ganz leises »Alaaf« zu Hause möglich war“, sagt Große-Gladbacher- Präsident Alexander Pfister.



Prinz Frank III., Bauer Andreas und Jungfrau Melanie

Karneval in Rhein-Berg

Start in die Session

Zur offiziellen Vorstellung des Dreigestirn für die Session 2021/22, lädt die Brauchtumsvereinigung in diesem Jahr bereits am 6. November, dem Samstag vor dem Elften im Elften, um 17 Uhr zunächst in den großen Ratssaal des Rathauses am Konrad-Adenauer-Platz in der Stadtmitte ein.

Eine große Sessionseröffnungsparty von Vereinigung, Großer Gladbacher und ihren drei Jubiläums-Säulen (Senat, Prinzengarde und Strunde-Pänz) steigt im Anschluss an die offizielle Vorstellung ab 19.30 Uhr im Wirtshaus am Bock. Funky Marys, Rabaue und die Klüngelköpp sollen den Bocker Saal zum Toben bringen. Mit dabei sind auch die Strunde-Pänz sowie

DJ Kisa. Und natürlich das designierte Dreigestirn: Seine Tollität Prinz Frank III., Seine Deftigkeit Bauer Andreas und Ihre Lieblichkeit Jungfrau Melanie. Karten für die große Party gibt’s ab dem 22. September an der Theaterkasse des Bergischen Löwen.

Für alle karnevalistischen Veranstaltungen in dieser Session haben die Bergisch Gladbacher Karnevalisten nach heutigem Stand die 3G+-Regel (Geimpft, Genesen oder PCR-getestet) vorgesehen. An diesem Samstag, 18. September, 10 bis 16 Uhr, gibt’s eine große Impfaktion (ohne Termin) im Bergischen Löwen.

Auch in seiner Funktion als Mitglied der traditionellen Findungskommission ist er froh, für die besondere Session drei besondere Tollitäten ins Rennen schicken zu können: den Vorsitzenden der Großen Gladbacher, Frank Haag, als Prinz Frank III., den Prinzengardisten Andreas Rossa als Bauer Andreas sowie die Organisatorische Leiterin der Strunde-Pänz, Melanie Pfister, als Jungfrau Melanie.



„Da werde ich zu Hause erstmal nix mehr zu sagen haben“, sagte der Präsident augenzwinkernd zu seiner Frau, als diese jüngst beim traditionellen „Nickabend“ mit ihren künftigen Dreigestirnskollegen die Urkunde als designierte Tollität erhielt.

Prinz Frank III. (Haag)



Zion, Mika und Isabel Anzeige So sieht das Kinderdreigestirn für Bergisch Gladbach aus von Guido Wagner

Schneller als die Feuerwehr ist Frank bisweilen beim Umsetzen neuer Ideen wie der Radioshow der Großen Gladbacher zum Karnevalssonntag in der vergangenen Session. Kein Wunder, schließlich ist der aktive Prinzengardist, Senator und Vorsitzende der KG auch als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bergisch Gladbach engagiert. Aus dem Jargon der Retter und Brandbekämpfer stammt auch sein Lebensmotto „Immer vor der Lage sein.“ Bereits in der Jugendfeuerwehr lernte Haag auch seine heutige Ehefrau Nicole kennen, die beiden haben zwei Kinder: Lena (19) und Lukas (17).

Beruflich ist der 47-jährige studierte Informatiker geschäftsführender Gesellschafter eines Kölner IT-Unternehmens. Von klein auf hat es dem Bergisch Gladbacher der Karneval angetan. Bereits als Kind ging er in den Karnevalsumzügen von Kaule (Bärbroich) und Immekeppel mit, war 1983 sogar Kinderprinz der Hofgemeinschaft Kaule e.V.

Zur Großen Gladbacher KG kam er durch Tochter Lena, die als Tänzerin 2012 bei den Strunde-Pänz anfing. Ein Jahr später trat der Papa in die Prinzengarde ein. Heute ist Frank Haag Vorsitzender der Muttergesellschaft Große Gladbacher KG, Tochter Lena Co-Trainerin der Strunde-Pänz und natürlich wie Mama Nicole und Bruder Lukas Mitglied der Großen Gladbacher.

Karneval im Sommer Anzeige Bergisch Gladbach feiert Sitzung zugunsten der Flutopferhilfe von Guido Wagner

Was die Familie außerdem verbindet: die Begeisterung fürs Camping. Ein ganz persönliches jeckes Jubiläum fügt Prinz Frank III. seiner Amtszeit noch hinzu: Nicole und er sind im nächsten Jahr 22 Jahre verheiratet – eine durch und durch jecke Familie.

Jungfrau Melanie (Pfister)



Wenn einer in der Großen Gladbacher groß geworden ist, dann ist es die angehende Jungfrau. Bereits 1999 war sie Tanzmariechen der Prinzen-Garde, wo sie auch ihren späteren Mann Alexander Pfister kennenlernte.

„3G+“-Regeln Anzeige So bereiten sich Karnevalisten in Bergisch Gladbach auf die Session vor von Guido Wagner

Bereits sieben Jahre zuvor war sie zum ersten Mal auf der Lok des Zugleiters, ihres Vaters Helmut Kraus, im Gladbacher Zoch mitgefahren. Seit 2012 ist Melanie organisatorisches Herz der damals gegründeten Strunde-Pänz. 2013 war sie zudem eine der ersten Ladies der Großen Gladbacher KG, zu deren Senatorinnen sie gehört.

Seit Jahren schon fiebert Melanie, die beruflich als Beamtin beim Landschaftsverband Rheinland tätig ist, dem Amt als Jungfrau entgegen. Was es heißt, Teil des Dreigestirns zu sein, hat sie 2010 aus nächster Nähe miterlebt, als ihr Mann Alexander Prinz im Dreigestirn war. Natürlich sind auch die Kinder der beiden, Marie (12) und Magdalena (10), karnevalsbegeistert und -erfahren, und das nicht erst seitdem Strunde-Pänz-Tänzerin Marie 2019 Jungfrau im Kinderdreigestirn war.



„Ein Leben ohne Karneval ist für mich unvorstellbar“, sagt die angehende Jungfrau Melanie. „Gerade in solch schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen, brauchen wir alle den Karneval“, so die 38-Jährige, die nicht nur in der fünften Jahreszeit ihrem Lebensmotto folgt: „Er kütt wie et kütt.“

Bauer Andreas (Rossa)



„Jeder Tag ohne ein Lachen ist ein verlorener Tag“, nennt Andreas Rossa (49) sein Lebensmotto und geht selbst am liebsten mit strahlendem Beispiel voran. Und nicht selten läuft der gelernte Kaufmann im Einzelhandel, der heute als Digital Solution Manager bei einem Mobilfunkunternehmen tätig ist, auch vorneweg.



Schließlich hat der begeisterte Sportler bereits 13 Marathons absolviert. Seine erste Erinnerung an den Karneval? Das war ein Besuch beim Gladbacher Karnevalszug – mit Andreas’ Urgroßmutter. Der Zusammenhalt und die Kameradschaft in der fünften Jahreszeit haben ihn schon von klein auf fasziniert, wie der aktive Gardist der Prinzengarde der Großen Gladbacher KG bekennt.

Seit 2005 ist Andreas mit Nicole Rossa verheiratet, die beiden haben zwei Söhne, René (15) und Sven (13), der aktiver Tänzer bei den Strunde-Pänz ist. Andreas selbst ist seit 2013 Mitglied der Großen Gladbacher und meldete sich damals beim 1. Vorsitzenden Axel Müller an, der in der kommenden Session der Adjutant von Bauer Andreas sein wird. Wenn das mal keine ganz besonders hochkarätige Session wird, für die Große Gladbacher KG, aber auch für den Karneval in der Kreisstadt.