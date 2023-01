Die Anmeldung für den Wandertag finden Sie am Ende dieses Artikels.

Bergisches Land – Schmale Pfade führen hinauf zu gewaltigen Steinbrüchen, ein paar Wanderminuten später lockt ein faszinierender Ausblick, begegnen Wanderer Eisenbahngeschichte am Wegesrand und können ganz zum Schluss den Tag im LVR-Freilichtmuseum Lindlar ausklingen lassen. Mit zahlreichen Angeboten, Attraktionen und einer Rallye, bei der es Wertvolles zu gewinnen gibt, wartet am Sonntag, 19. Mai, der erste Leserwandertag der bergischen Ausgaben von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Kölnischer Rundschau in Lindlar.

Eine Woche vor dem offiziellen Auftakt der diesjährigen Bergischen Wanderwoche (25. Mai bis 10. Juni) bietet der Leserwandertag einen Vorgeschmack auf das bereits im sechsten Jahr von der Tourismusorganisation Naturarena Bergisches Land/Das Bergische veranstaltete Wanderprogramm.

In Kooperation mit dem LVR-Freilichtmuseum Lindlar, der Naturarena und LindlarTouristik hat diese Zeitung für den 19. Mai nicht nur zwei Wanderrouten ausgeklügelt, sondern auch ein buntes Programm am Wegesrand. Ab sofort kann man sich für den Wandertag anmelden (Hier finden Sie die Anmeldung).

Eisenbahnhistorie: Über frühere Schienentrassen führt der Weg. Copyright: Guido Wagner

Ganz gleich ob jemand als Einzelwanderer, in der Familie oder in einer anderen Gruppe mitwandern möchte – ab 10 Uhr erhalten Teilnehmer am Aktionstag die Startunterlagen am Infostand, der in der Museumsherberge von Gut Dahl direkt am Nordtor des LVR-Freilichtmuseums in Lindlar stehen wird. Dort wird auch der Foto-Bully der Redaktion stehen, in dem sich die Wanderer kostenlos fotografieren lassen und die Bilder gleich mitnehmen können. Am Nachmittag wird der Foto-Bully auch am Ziel bereitstehen.

Zuvor aber können sich die Teilnehmer aufmachen, um eine der beiden etwa acht und 14 Kilometer langen, eigens markierten Wanderrouten zu erkunden. Die längere von beiden führt bis hinauf zu den Steinbrüchen auf dem Lindlarer Ortsberg Brungerst, die kürzere macht vorher kehrt, führt aber auch an einem Schloss vorbei, durch einen Freizeitpark und über eine alte Eisenbahntrasse zu einem Aussichtsberg mit Blick über das Museumsgelände und Lindlars steinreiche Berge.

Die Heilkraft der Natur erklärt Anzeige Warum und wie uns wandern glücklich macht

Bis 13 Uhr können Wanderer auf einer der beiden Wanderstrecken starten. Beide Touren führen zu einem eigens an diesem Tag für die Leserwanderung geöffneten Nebeneingang des LVR-Freilichtmuseums, in das die Teilnehmer an diesem Tag freien Eintritt haben.

Im Museumsgelände erwartet die Wanderer am Ziel der Wanderstrecken nicht nur eine Stärkung zu familienfreundlichen Preisen, dort können sie auch die Rallye-Bögen abgeben, die sie am Start bekommen und deren Aufgaben und Fragen sie unterwegs bestimmt alle richtig gelöst haben. Mitmachen lohnt sich, schließlich locken wertvolle Preise wie ein Wanderwochenende mit Übernachtung und Frühstück für zwei Personen bei Nümbrecht im Bergischen Land.

Nach der Wanderung können die Teilnehmer des Leserwandertags das Freilichtmuseum noch auf eigene Faust erkunden. Bis zum Ausgangspunkt am Nordtor des Museumsgeländes sind es vom Ziel der beiden Wanderrouten noch etwa 1000 Meter.

Hier melden Sie sich für den Wandertag an:

Das Programm der Bergischen Wanderwoche, die nach dem Leserwandertag vom 25. Mai bis zum 10. Juni stattfindet, ist auf Faltblättern bald in zahlreichen öffentlichen Gebäuden sowie im Internet erhältlich.

www.bergische-wanderwoche.de