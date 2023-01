Rhein-Berg – Neben NRW-Innenminister Herbert Reul (69) aus Leichlingen und CDU-Kreisparteichef Uwe Pakendorf (43) aus Rösrath bewirbt sich auch Isabell Johann (43) aus Odenthal um die CDU-Kandidatur im Landtagswahlkreis 22 (Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Odenthal, Kürten, Overath). Das geht aus den Bewerberlisten hervor, die der CDU-Kreisvorstand nach seiner Sitzung am Montagabend veröffentlicht hat.

Wie berichtet hatte die CDU parteiintern bis Montagmittag in einem offenen Verfahren um Bewerbungen für die beiden rheinisch-bergischen Landtagswahlkreise gebeten. Für beide müssen neue Kandidatinnen oder Kandidaten gefunden werden, nachdem der Landtagsabgeordnete Holger Müller (Wahlkreis 21, Bergisch Gladbach Rösrath) gestorben war und der Abgeordnete Rainer Deppe (Wahlkreis 22) angekündigt hatte, 2022 nicht erneut kandidieren zu wollen.

Pakendorf bot Reul Platz auf der Landesliste an

Im Wahlkreis 22 hatten nach Informationen dieser Zeitung zunächst noch weitere Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen, dann aber zurückgezogen, als vergangene Woche bekannt wurde, dass NRW-Innenminister Herbert Reul sich um die Kandidatur in seinem Heimatwahlkreis bewirbt.



Bei der Nachlese zur Bundestagswahl am Sonntagabend hatte der CDU-Kreisparteichef noch versucht, die Situation dadurch zu lösen, dass er Reul anbot, sich mit einem sicheren Platz auf der CDU-Landesliste um ein Landtagsmandat zu bewerben und gleichzeitig die beiden rheinisch-bergischen Landtagswahlkreise mit neuen Kandidierenden zu besetzen.



Pakendorf tritt gegen Reul in dessen Wahlkreis an

Mit Reul selbst hatte Pakendorf diesen Vorschlag vor der Verkündung bei der Nachwahlveranstaltung der CDU nicht besprochen. Prompt lehnte der Innenminister im Gespräch mit dieser Zeitung das Angebot der „Schlafwagennummer über die Landesliste“ ab.



Nun tritt Pakendorf statt in seinem Heimatwahlkreis 21 in Reuls gegen diesen an – und macht von der Entscheidung der CDU-Aufstellungsversammlung, die für den Wahlkreis 22 am Montag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule Burscheid stattfinden soll, ein Stück weit auch seine politische Zukunft abhängig.

Vier Bewerbungen für Wahlkreis 21

Im Wahlkreis 21 (Bergisch Gladbach/Rösrath) haben sich für die CDU-Landtagskandidatur eine Frau und drei Männer beworben: Claudia Casper (32) ist seit 2014 CDU-Ratsmitglied in Bergisch Gladbach sowie im Vorstand der CDU Bergisch Gladbach und dem Kreisvorstand aktiv. Peter Lautz (63) aus Bergisch Gladbach ist Kreistagsabgeordneter, sachkundiger Bürger im Gladbacher Stadtrat, Kreislandwirt und Vorsitzender der Kreisbauernschaft.



Landtagswahl in Rhein-Berg

Die Bewerberinnen und Bewerber

Landtagswahlkreis 21 (Bergisch Gladbach und Rösrath):

- Claudia Casper, Bergisch Gladbach, Jg. 1989

- Peter Lautz, Bergisch Gladbach, Jg. 1958

- Martin Lucke, Bergisch Gladbach, Jg. 1988

- Achim Müller, Rösrath, Jg. 1961

Landtagswahlkreis 22 (Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath und Wermelskirchen):

- Isabell Johann, Odenthal, Jg. 1978

- Uwe Pakendorf, Rösrath, Jg. 1978

- Herbert Reul, Leichlingen, Jg. 1952

Der dritte Bewerber Martin Lucke (32) aus Bergisch Gladbach war Vorsitzender der Jungen Union Bergisch Gladbach und ist Mitglied im Stadtrat sowie Beisitzer im Kreisvorstand. Und der Vierte im Bunde, Achim Müller (60) aus Rösrath, ist Kreistagsmitglied, Mitglied im Rösrather Stadtrat und Neffe des verstorbenen Holger Müller.

Die Wahlkreismitgliederversammlung für den Wahlkreis 21 (Bergisch Gladbach/Rösrath) findet am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bergischer Löwe statt.