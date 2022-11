In Bergheim hat eine Windhose einige Schäden angerichtet.

Bergheim-Kenten – Mit einem ordentlichen Schrecken kam Familie Kuczynski aus Bergheim am Sonntagabend davon. Eine kräftige Windhose hatte an der Straße „Auf den Sprüngen“ in Kenten mehrere Hausdächer abgedeckt.

„Wir kamen gegen 22 Uhr von einer Halloween-Party nach Hause und ich hab’ direkt gesehen, dass auf dem Boden überall Dachpfannen lagen“, berichtet Thomas Kuczynski. An seinem Haus seien das Garagendach sowie das Hauptdach des Hauses fast zur Hälfte abgedeckt gewesen. „Es rieselten noch Reste herunter, als wir ankamen.“



Windhose in Bergheim: Trampolin flog bis zu den Nachbarn

Laut Berichten der Nachbarn sei es ein einziger kräftiger Windstoß gewesen, der das ganze Unheil angerichtet habe, sagt Kuczynski. Wie die Feuerwehr Bergheim mitteilte, sind fünf Häuser in der Straße betroffen, bei denen die Dächer teilweise komplett abgedeckt worden waren. Verletzt worden sei niemand, sagte Feuerwehrsprecher Peter Keuthmann. Die Einsatzkräfte sicherten die betroffenen Dächer und entfernten beschädigte Ziegel. Um kurz vor Mitternacht habe der Einsatz beendet werden können.

„Das Trampolin unserer Kinder haben wir noch zwei Gärten weiter gefunden“, berichtet Kuczynski. „Und auch unser Pool hatte sich nach dem Wind verabschiedet.“ Der 35-Jährige lebt erst seit zwei Jahren mit seiner Familie in dem Haus an der Straße „Auf den Sprüngen“ – und dieses Jahr war ihnen nicht viel Glück beschieden. Denn auch vom Hochwasser im Sommer war die Familie betroffen. „Unser Keller wurde unterspült. Wir mussten die komplette Rohrleitung erneuern.“

Den Sturmschaden am Dach hätten seine Brüder als Dachdecker provisorisch befestigt, sagt Kuczynski. Jetzt hoffe er aber, dass es damit erst einmal genug sei.