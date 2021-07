Videoreportage in Erftstadt: So ist die Lage eine Woche nach der Hochwasser-Katastrophe

Erftstadt -

Knapp eine Woche nach dem schweren Unwetter im Westen Deutschlands ist auch in Erftstadt nichts mehr, wie es einmal war. Zahlreiche Menschen haben durch das verheerende Hochwasser ihr Hab und Gut verloren. Häuser wurden vollkommen zerstört, Autos von den Fluten mitgerissen.



Viele wissen bis heute noch nicht, was aus ihrem Zuhause geworden ist. Denn im besonders von der Flut betroffenen Blessem dürfen Anwohnerinnen und Anwohner erst am Donnerstag für kurze Zeit in ihre Wohnungen und Häuser zurück.

Wie geht es den Anwohnern knapp eine Woche nach der Flut? Wie haben sie die vergangenen Tage erlebt? Warum stehen die Behörden so sehr in der Kritik? Wir waren vor Ort und haben uns gemeinsam mit Bernd Rupprecht, Redaktionsleiter der Rhein-Erft-Redaktion des Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau, in Erftstadt umgeschaut und mit Betroffenen gesprochen. (red)