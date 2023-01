Hürth – Die Kirchturmglocke der St. Dionysius Kirche in Gleuel raubte in der Nacht zu Dienstag so manchen Anwohner den Schlaf. Alle vier Minuten gab die Glocke einen Ton ab.



Die Kirchenuhr der katholischen Pfarrkirche St. Dionysius in Gleuel in der Bachemer Straße ruht. Gegen 10.40 Uhr am Dienstag hat der zuständige Küster den Schalter einfach umgelegt und damit das Glockenwerk nebst Kirchenuhr einstweilen stillgelegt. In der Regel läuten die Glocken computergesteuert zu jeder Viertel- und zu den vollen Stunden. Anders war das jedoch in der Nacht zu Dienstag.



Nach 20 Jahren hört der Pfarrer die Glocken nicht mehr



Übereifrig waren die Glocken in der Nacht zugange. „Wir haben festgestellt, dass es wohl alle vier Minuten einen Glockenschlag gegeben hat“, berichtet Pfarrer Michael Tillmann. Er wohnt im Epizentrum des Schallradius – genau gegenüber der Pfarrkirche.



„Aber nach 20 Jahren höre ich die Kirchenglocken nicht mehr“, sagt er. Ihn habe das außerplanmäßige Geläut deswegen auch nicht stören können. „Ich habe es gar nicht wahrgenommen“, sagt er.

„Schrecklich, das Gebimmel“

Anders war das jedoch bei einigen anderen Gleuelern. „Schrecklich, das Gebimmel“, ereiferte sich ein Nutzer in den Sozialmedien. „Warum läutet die Kirche gerade alle fünf Minuten? Normal ist doch um 22 Uhr Ruhe“, fragte ein anderer. Auch ironisch gemeinte Anmerkungen gab es: „Vielen Dank für alle fünf Minuten Glockenschlag.“



Es gab aber auch Menschen, die bereits in der Nacht vermuteten, dass nur ein technischer Defekt diesem Geläute zugrunde liegen konnte. Ihren Schilderungen zufolge läuteten die Glocken nämlich nicht zu sinnvollen Zeiten, sondern vollkommen willkürlich. Schließlich regte ein Nutzer sogar an, die Polizei auf der Wache anzurufen, in der Hoffnung, dass die noch in der Nacht einen Verantwortlichen ausfindig machen könne, der einschreiten könne.

Ursache ist ein technischer Defekt

„Es war ein technischer Defekt“, bedauerte am Dienstagvormittag der Küster. Das Problem liege wohl in der Steuerung. Der zuständige Techniker sei bestellt. „Die haben aber zurzeit noch mehr zu tun, als sich um unsere Kirchturmuhr zu kümmern.“



Deswegen könne er nicht sagen, wann der Defekt behoben werden könne. „Solange bleibt die Uhr jetzt stehen und das Glockenwerk aus“, versprach der Küster.