Pulheim-Stommeln – „Er ging oft bei uns am Haus vorbei und pfiff vor sich hin.“ Anneliese Scharrer erinnert sich lächelnd an den flotten Hans-Peter. Stets sei er gut gelaunt gewesen, das machte sie damals neugierig.

Dabei war der junge Mann für sie kein Fremder, die beiden Nachbarskinder kannten sich schon fast ihr ganzes Leben lang. Doch als Kinder konnten sie nichts miteinander anfangen, der Altersunterschied von vier Jahren war einfach zu groß. „Nein, im Sandkasten haben wir nie zusammen gespielt“, sagt Hans-Peter Scharrer. „Aber irgendwann hatten wir dann doch einen Blick füreinander“, erinnert sich seine Ehefrau. am heutigen Mittwoch feiern Anneliese (68) und Hans-Peter Scharrer (72) goldene Hochzeit.

Das Hochzeitsfoto von vor 50 Jahren.

Beim Tanz in den Mai schaute sich das verliebte Paar immer wieder tief in die Augen, und nach zwei Jahren war klar, dass sie fortan gemeinsam durchs Leben gehen wollten. Einen Tag vor Silvester heirateten sie 1970 in der Basilika des Klosters Knechtsteden in Dormagen.

Besondere Erinnerung an Silvester

„Danach sind wir zur Silvesterfeier nach Köln gefahren, als frischgebackenes Ehepaar. Das war schön“, erinnert sich Anneliese mit glänzenden Augen. Daher sei auch heute noch Silvester für die beiden immer etwas ganz Besonderes. Das Paar bekam drei Kinder, 1971 Tochter Susanne, 1976 Sohn Marc, 1983 machte Tochter Katrin die Familie komplett. 1977 bauten die Scharrers in Stommeln ihr eigenes Haus mit großem Garten, wo sie auch heute noch leben.

Der Jubilar war 40 Jahre bei der Stadt Köln beschäftigt, machte im Katasteramt Karriere, Ehefrau Anneliese war 43 Jahre lang Pfarrsekretärin der Katholischen Kirche St. Martinus in Stommeln. Gern erinnern sich die beiden an ihre Urlaube in Bayern, Ungarn und in der Türkei. „Am schönsten waren aber früher die Campingurlaube mit den Kindern an der Nordsee“, sagt Hans-Peter Scharrer. Er spielt Akkordeon, Keyboard und besitzt sieben Gitarren. Früher spielte er in einer Kölner Band Tanzmusik. Heute ist vor allem der Nachwuchs ihr Hobby. Das aktive Paar hat sieben Enkel und einen Urenkel.