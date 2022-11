60 Jahre verheiratet Pulheimer Paar fand das Glück durch eine Reifenpanne

Pulheim – „Das war wirklich Glück im Unglück“, erinnert sich Rudolf Schorn (79) lachend an einen Sommertag vor mehr als 60 Jahren, an dem er Edith Jennis (77) zum ersten Mal begegnete. Dabei hatte er zunächst gar keine Augen für die junge hübsche Frau, als er sie auf einem Parkplatz bei Mönchengladbach traf. Sein Fahrrad hatte einen Platten und er kein Flickzeug dabei. Also bat er ihren Bruder um Hilfe und gemeinsam radelten die jungen Leute später weiter nach Holland.

„Das war ein riesiges Abenteuer damals“, erinnert er sich. „Wir haben alle gemeinsam in Hertogenbosch auf einem Bauernhof gezeltet und später in Schevingen am Strand übernachtet.“ Wieder zu Hause in Rheidt bei Mönchengladbach, wo Edith Jennis wohnte, und Rudolf Schorns Heimat Köln-Weiden trafen sie sich immer mal wieder und irgendwann wurde aus ihrer Freundschaft Liebe.

Die beiden heirateten am 23. Dezember 1960 in Rheidt. Copyright: Petrasch-Brucher

Heute feiern Edith und Rudolf Schorn Diamanthochzeit. Die beiden heirateten am 23. Dezember 1960 in Rheidt. Kurz darauf kam Sohn Thomas zur Welt. Es folgten 1961 Rolf, 1962 Michael, 1965 kam Tochter Gabriele zur Welt, und 1967 machte Sohn Stefan die Familie komplett. Das Jubelpaar hat acht Enkel und drei Urenkel. „Sie sind mein liebstes Hobby“, sagt Edith Schorn.

„Heute ist sie meine Weltenbummlerin“

1968 begann das Paar, in Pulheim ein Haus zu bauen. 1974 zog die Familie ein und fortan hatte jedes Kind ein eigenes Zimmer. Der gelernte Schlosser Rudolf Schorn fuhr bis zu seinem Ruhestand Omnibus bei der KVB. „Immer in Nachtschicht, tagsüber haben wir ja das Haus gebaut“, erzählt er. Edith Schorn widmete sich nach einer Lehre in einer Weberei ganz der Familie. „Heute ist sie meine Weltenbummlerin“, sagt Rudolf Schorn liebevoll. Meist mit der Tochter oder einem der Söhne war sie in Australien, Ägypten, Malta und in Portugal unterwegs. Rudolf Schorn indes hält seit vielen Jahren den Stadtgarten sauber.

Was ist ihr Rezept für eine glückliche Ehe? Edith Schorn: „Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber ich konnte mich immer auf ihn verlassen.“ Und Rudolf Schorn ergänzt: „Wir sind immer ehrlich miteinander. Und wir wollten immer ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein.“