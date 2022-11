Die letzte große Dart-Veranstaltung stieg im Sommer 2019 in der Stadthalle.

Troisdorf – Rund 600 Dartspielerinnen und -spieler treffen sich am Samstag und Sonntag in der Troisdorfer Stadthalle und lassen die kleinen Pfeile fliegen. Unter anderem findet das Bundesliga-Finale statt, für das sich für NRW Teams aus Düren, Voerde, Paderborn und Herne qualifiziert haben. Sie treffen auf sechs weitere Mannschaften, die sich aus den insgesamt fünf regionalen Bundesligen qualifiziert haben, die im Deutschen Sportautomatenbund organisiert sind.

Organisator Wolfgang Pütz aus Troisdorf freut sich auf das Kräftemessen: „Dart ist weiterhin sehr beliebt, und Troisdorf ist eine Hochburg dieses Sports. Im Rhein-Sieg-Kreis sind rund 2000 Spielerinnen und Spieler aktiv.“ Die besten Teams des Kreises kommen aktuell aus Troisdorf und Sankt Augustin und spielen in der Bezirksoberliga. Die beiden Turniertage starten jeweils um 10 Uhr.



Dartturnier in Troisdorf: Siegerteam reist zur Darts-WM nach Las Vegas

Ab 18 Uhr werden am Samstag die beiden Halbfinals sowie das Finale ausgespielt. Parallel findet auch der Abschluss der regionalen Pütz-Dart-Liga statt. Der Sonntag ist gefüllt mit einem bundesweiten Punkteturnier in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed sowie einem Jugend-Wettbewerb der Pütz-Dart-Liga. Die Siegerehrungen beenden den Turnierreigen am Sonntag um 18 Uhr.

„Das Siegerteam aus dem Bundesliga-Endspiel hat einen Startplatz bei der Darts-WM in Las Vegas im kommenden Frühjahr sicher“, sagt Pütz, der ausdrücklich darauf hinweist, „dass Zuschauer erwünscht sind und gerne vorbeikommen können, um sich das Spektakel in der Stadthalle anzuschauen“.