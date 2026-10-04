Der eine tankte weiter Selbstvertrauen, der andere schöpfte neue Hoffnung, der dritte erlebte eine chaotische Länderspielreise: Für Mikey Moore, Reigan Heskey und Gideon Mensah verlief die Pause sehr unterschiedlich. Moore war beim dritten Sieg der englischen U20 gegen Deutschland (2:1) an beiden Treffern beteiligt, Heskey traf für die U19. Mensah musste mit Ghana zwei Niederlagen und die Absage des Testspiels gegen Marokko verkraften.

Moore bereitete das 1:0 mit einem Steckpass auf Mheuka vor. Nach einer Ecke lenkte er den Ball mit der Hacke aufs Tor; Rothenhagen parierte, Noble verwertete den Abpraller zum 2:0. Zwei Minuten später verfehlte Moore aus 16 Metern knapp. Damit war er in allen drei Spielen direkt an Toren beteiligt: Gegen Italien (3:1) und Frankreich (2:1) traf er selbst. Mit Selbstvertrauen kehrt der 19-Jährige am Dienstag ans Geißbockheim zurück und taugt als Hoffnungsträger für das Derby gegen Gladbach am Sonntag.

1. FC Köln: Mensah nach Chaos beim Team Ghana vorzeitig zurück in Köln

Auch Reigan Heskey nimmt ein Erfolgserlebnis aus der Pause mit. Nach den ersten Wochen in Köln waren die Fans schon etwas ernüchtert: Der von den Verantwortlichen so ausdrücklich gelobte Neuzugang mit Vertrag bis 2031 spielte beim FC kaum eine Rolle. Nach einem Regionalliga-Einsatz stand der 18-Jährige vor der Pause weder im Profi- noch im Regionalligakader. Beim 2:1 der englischen U19 im Testspiel gegen die USA im Marbella Football Center traf Heskey schon nach einer Minute und bot eine gute Leistung. Von links zog er nach innen und schloss mit rechts ins untere rechte Eck ab.

Chaotisch verlief die Länderspielpause für Gideon Mensah: Ghana verlor zum Auftakt der Afrika-Cup-Qualifikation in der Elfenbeinküste mit 0:2 und danach zu Hause gegen Gambia mit 2:4. Mensah stand in beiden Spielen über die volle Distanz auf dem Platz. Gegen Gambia erwischte Mensah als Kapitän einen Abend zum Vergessen: Er verschuldete einen Elfmeter und leistete sich weitere Defensivfehler. Nach zwei Niederlagen steht Ghana in Gruppe C ohne Punkt da. Nach zwei Qualifikationsspielen einigten sich der Verband und Nationaltrainer Carlos Queiroz auf eine Trennung. Das für Sonntag angesetzte Testspiel gegen Marokko wurde dann sogar abgesagt. Medienberichte brachten die Absage mit ausstehenden Prämien in Verbindung; Teile des Kaders sollen sich gegen die Reise entschieden haben. Mensah ist vorzeitig nach Köln zurückgekehrt.

Ísak Jóhannesson spielte beim 3:0 Islands gegen Bulgarien in der Nations League durch; Island kehrte mit sieben Punkten an die Tabellenspitze zurück. Am Dienstag spielt Island auswärts in Estland. Luka Lochoshvili unterlag mit Georgien in Ungarn 0:1 und spielte 90 Minuten; Georgien tritt am Montag auswärts in Nordirland an. Jahmai Simpson-Pusey und Rav van den Berg kamen bislang in den Spielen ihrer U21-Teams aus England und den Niederlanden nicht zum Einsatz. Dienstag empfängt Oranje noch Bosnien, die Three Lions treten an diesem Abend in Irland an. (LW)