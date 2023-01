Bayer 04 Werkself fährt mit Wirtz und Weiser ins Trainingslager

Leverkusen – Es wird ein großer Tross sein, der am Donnerstag vom Rheinland aus ins Salzburger Land aufbricht. Bayer 04 Leverkusen nimmt alle gesunden und verfügbaren Lizenzspieler mit und sogar einen, der sich noch in der Reha befindet. Florian Wirtz, der sich seit seinem Kreuzbandriss am 13. März im Prozess der körperlichen Wiederherstellung befindet, wird auch Teil des neuntägigen Unternehmens sein.



Der Werksklub nimmt die für den Wiederaufbau des linken Knies erforderlichen Geräte und einen Reha-Spezialisten speziell für den Jung-Nationalspieler mit. Florian Wirtz, der im Kampf um schnelle Gesundung und die WM-Teilnahme auf dem Laufband schon wieder Kilometer zurücklegt, darf sich als Teil des Teams fühlen.



Für Mitchell Weiser gilt das prinzipiell nicht. Der Außenspieler, dessen Vertrag 2023 ausläuft, hat sich gegen ein finanziell deutlich schlechteres Angebot des SV Werder Bremen entschieden, mit dem er vergangene Saison während der von Leverkusen finanziell stark unterstützten Leihe in die Bundesliga aufgestiegen war. Bayer 04 war aber zu keinem finanziellen Zuschuss mehr bereit und erklärte Weiser, er dürfe ablösefrei wechseln. Allerdings wird keiner der potenziellen Abnehmer des 27-Jährigen dessen stolzes Gehalt (geschätzt mehr als 2,5 Millionen Euro) übernehmen. Deshalb wird Weiser, Stand jetzt, den Vertrag aussitzen, obwohl ihm Bayer 04 keine Perspektive und nicht einmal mehr eine Rückennummer anbietet. Da Weiser allerdings ein Recht auf einen Arbeitsplatz hat und Bayer 04 keine zweite Trainingsgruppe betreibt, wird auch er mit nach Kaprun reisen.



Eine ungleich größere Perspektive besitzen die 17-jährigen Teenager Zidan Sertdemir und Iker Bravo, die diese Saison noch näher an das Profi-Team herangeführt werden sollen. „Sie werden von den jungen Spieler mit im Trainingslager dabei sein“, erklärt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Bravo hat mit seinen drei Toren beim 6:1-Testspielsieg über den MSV Duisburg nachgewiesen, dass er bereit ist. Sertdemir war in der abgelaufenen Saison der überragende Mittelfeldspieler der U-19-Bundesliga. Die anderen ambitionierten Nachwuchskräfte werden im Jugendzentrum Kurtekotten trainieren.