Bayer 04 Leverkusen muss vorerst auf Christian Kofane verzichten. Der 20 Jahre alte Angreifer zog sich während der zurückliegenden Abstellungsperiode bei der kamerunischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, lässt die Verletzung Einsätze in den bevorstehenden Partien der Werkself nicht zu. Eine genaue Ausfallzeit nannte Bayer nicht. Sicher ist nur: Kofane wird dem Leverkusener Angriff in den kommenden Wochen fehlen.

Die Nachricht trifft eine Mannschaft, die in den nächsten Tagen und Wochen ohnehin vor einer anspruchsvollen Belastungsprobe steht. Nach dem Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 stehen für Bayer mehrere Pflichtpartien in kurzer Folge an. Kofane war dabei als dynamische Alternative zu Patrik Schick im Sturmzentrum eingeplant. Der Kameruner bringt Tempo, Tiefe und eine gewisse Unbekümmertheit in das Leverkusener Angriffsspiel.

Kofane war in der vergangenen Saison zum Durchstarter geworden. Bayer hatte den Angreifer vom spanischen Klub Albacete Balompie verpflichtet, zunächst war er als Perspektivspieler eingeordnet worden. Seine Entwicklung verlief schneller als erwartet. Kofane fand sich früh im Profifußball zurecht, behauptete sich im Strafraum auch gegen erfahrene Gegenspieler. Beim Afrika-Cup sammelte er zudem erste Erfahrungen mit Kameruns Nationalmannschaft.

Chance für Victor Boniface?

Patrik Schick gilt im Leverkusener Sturmzentrum als Maßstab, Kofane ist der aufstrebende Herausforderer. Victor Boniface sollte nach seiner Knieverletzung behutsam aufgebaut werden. Mit Kofanes Ausfall verschiebt sich diese Statik erneut. Schick bleibt der erfahrenste Mittelstürmer im Kader, Boniface könnte in der Belastungssteuerung eine größere Rolle bekommen. Darüber hinaus kann Trainer Carles Martínez je nach Spielverlauf auf variable Lösungen mit offensiven Mittelfeldspielern zurückgreifen.

Einer davon ist Ibrahim Maza. Allerdings ist unklar, ob der 20-Jährige nach der Länderspielpause zur Verfügung steht. Der Algerier musste im Testspiel gegen Niger nach einem Treffer am rechten Knöchel ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor, er kehrte am Donnerstag nach Leverkusen zurück.

Sollte Maza ebenfalls ausfallen, hätte Bayer mit Blick auf die kommenden Wochen im vorderen Bereich größere Probleme. Es stehen sieben Spiele in 22 Tagen an.