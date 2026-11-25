Zehn Profis hat Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison verliehen, das sogenannte Future Team. Die Bilanz fällt unterschiedlich aus. Artem Stepanov trifft als Stürmer, Luca Erlein sammelt die meisten Ligaminuten. Bei Axel Tape, Abdoulaye Faye und Issa Traoré ist die Einsatzzeit dagegen sehr gering. Generell sind die Leverkusener Verantwortlichen zufrieden mit den Leihgeschäften, trotz kleiner Verletzungsprobleme bei ein paar Spielern. Einzig bei Tape deutet sich eine Veränderung im Winter an. Ein Überblick.

Artem Stepanov (19, FC Utrecht)

Stepanov hat in zehn Eredivisie-Spielen sechs Tore erzielt. Das entspricht einem Treffer je 105 Minuten. Beim 2:3 gegen Cambuur am Samstag verkürzte er auf 1:2. Lokale Medien heben seinen abgeklärten Abschluss hervor. Er ist nach Dirk Kuyt der jüngste Utrechter, der die Marke von zehn Eredivisie-Toren für den Klub erreichte - saisonübergreifend.

Francis Onyeka (19, SV Elversberg)

Onyeka steht regelmäßig in der Startelf, so auch gegen Freiburg beim 0:2 am Samstag. Bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den eigenen Stammklub bereitete er beim 3:2 gegen Bayer ein Tor vor, am 30. Oktober traf er beim 4:1 gegen Mainz erstmals in der Bundesliga. Im DFB-Pokal kam er zweimal von der Bank und erzielte beim 3:1 in Duisburg zwei Tore. Die „Saarbrücker Zeitung“ bezeichnet ihn als „SVE-Spielmacher“. Er sei der Spieler, über den Elversberg zu Chancen komme.

Arthur (23, Werder Bremen)

Arthur wurde am letzten Tag der Transferperiode für die gesamte Saison nach Bremen verliehen. Der Brasilianer hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2031, Werder besitzt keine Kaufoption. Er ist der prominenteste Name im Future Team: Mit Bayer holte Arthur 2024 das Double und bestritt bisher 44 Bundesligaspiele. In Bremen ist der Rechtsverteidiger ein Fixpunkt in der Startelf. Gegen Mainz bereitete er sein erstes Bremer Tor vor. Ob das Leihgeschäft bislang aufgegangen sei, beantwortete Trainer Daniel Thioune im "Weser-Kurier" mit „Mehr als das“. Arthur sei ein Spieler, der Dribblings nicht scheut, sich manchmal überhastet festläuft, oft aber einen Ausweg findet.

Jeanuël Belocian (21, Racing Santander)

Belocian hat sich seinen Platz erarbeitet: Acht Startelfeinsätze stehen zu Buche, zuletzt spielte er gegen Real Madrid, Málaga und Real Sociedad jeweils 90 Minuten. Beim 2:1 gegen Espanyol leitete er die Wende mit einem Distanzschuss zum Ausgleich ein. 41 erfolgreiche Klärungsaktionen, elf geblockte Schüsse und zwei verursachte Elfmeter stehen zu Buche. Die Lokalzeitung „El Diario Montañés“ zählte ihn Mitte November zu den Zugängen, die sich steigern müssten, und erinnerte an die hohen Erwartungen, die Sportdirektor Chema Aragón bei der Vorstellung geweckt hatte. Bei den Elfmetern differenzierte sie: In Vigo ging es um ein unabsichtliches Handspiel, in Pamplona um einen aus ihrer Sicht minimalen Kontakt mit Ante Budimir.

Axel Tape (19, UD Levante)

Tape kommt auf nur einen Ligaeinsatz: Beim 1:2 bei Real Sociedad am 25. Oktober wurde er eingewechselt. Das Saisonprofil zählt somit 29 Minuten und drei angekommene Pässe. Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer bei Bayer 04, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Bei Axel sind wir nicht zufrieden mit den Einsatzzeiten, die er in Spanien bekommt. Wir müssen überlegen, wie es mit ihm in der Wintertransferphase weitergen kann.“

Abdoulaye Faye (22, Celta Vigo)

Faye kam in der Liga einmal von Beginn an zum Einsatz, 45 Minuten beim 0:2 gegen Athletic Bilbao. Beim 5:0 in der Copa del Rey in Salamanca spielte er durch. In der Europa League stand er viermal im Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz. Im galicischen Sender Radio Galega erklärte Trainer Claudio Giráldez, Celta habe Faye wegen der damaligen Personallage früher eingesetzt als gewollt. Der Innenverteidiger habe in kurzer Zeit viele taktische Informationen verarbeiten müssen. Giráldez traut ihm als Linksfuß Großes zu, wollte ihn aber zunächst aus dem Fokus nehmen.

Luca Erlein (19, Energie Cottbus)

Erlein stand Verteidiger in allen zwölf Zweitligapartien in der Startelf und spielte elfmal durch. Beim 4:4 in Wolfsburg traf er, beim 3:1 gegen Hannover bereitete er ein Tor vor. Im DFB-Pokal spielte er beim 0:2 gegen Augsburg ebenfalls über 90 Minuten. Die hohe Einsatzzeit belegt seinen Stellenwert unter Trainer Pele Wollitz.

Farid Alfa-Ruprecht (20, Hertha BSC)

Trainer Stefan Leitl setzt Alfa-Ruprecht in der Liga bislang nur als Joker ein. Der schnelle Flügelspieler kam in der Liga neunmal ausschließlich als Einwechselspieler zum Einsatz. Er traf beim 3:1 in Osnabrück und bereitete beim 4:0 in Cottbus das 3:0 durch Deyovaisio Zeefuik vor. Im DFB-Pokal stand er beim 2:0 gegen den SSV Jeddeloh in der Startelf: 62 Minuten und eine Vorlage.

Noah Mbamba (21, FC Lorient)

Mbamba hatte zwei Starts im September und zwei Kurzeinsätze. Beim 2:2 gegen Toulouse traf er in seinem zweiten Startelfspiel, danach fehlte mit einer Oberschenkelverletzung. Gegen Brest kamen am 2. November elf Minuten hinzu. Gegen Le Havre und Rennes blieb er danach ohne Einsatz. Die Regionalzeitung „Ouest-France“ berichtete am Freitag vor dem Rennes-Derby über erneute Beschwerden an der hinteren Oberschenkelmuskulatur nach der Rückkehr von der Nationalmannschaft, wo er für DR Kongo gegen Sierra Leone sein Debüt feierte.

Issa Traoré (19, AS Trenčín)

Traoré kam bisher gar nicht zum Einsatz. Eine schwere Oberschenkelverletzung zwang ihm zum Verbleib in Leverkusen, wo er in der 'Werkstatt' behandelt wurde. Mittlerweile ist er wieder in der Slowakei und soll dort bald Spielpraxis sammeln.

Im Winter könnte ein weiterer Kandidat für das Future Team verliehen werden: Sommerzugang Ndjicoura Raymond Bomba. Der Angreifer aus Mali laborierte an einer Leistenverletzung und wurde in Leverkusen behandelt. Im Winter könnte er so fit sein, um andernorts Spielpraxis zu sammeln.