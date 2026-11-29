Bayern-Trainer Vincent Kompany hat deutlich gemacht, dass Jonathan Tah den Verein im Januar nicht verlassen soll. Der Innenverteidiger ist trotz anhaltender Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona fester Bestandteil der Münchner Pläne.

Nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano möchte der belgische Trainer den 30-jährigen Abwehrspieler über das Wintertransferfenster hinaus behalten.

Bayern München: Vincent Kompany verweigert Abgang von Jonathan Tah

Der DFB-Star war in den vergangenen Wochen als möglicher Verstärkungskandidat für die Abwehr des FC Barcelona gehandelt worden. Der FC Barcelona sucht unter Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Deco nach einem erfahrenen Zentrumsspieler, der neben dem jungen Pau Cubarsí für zusätzliche Stabilität und Führungsqualität sorgen soll.

Jonathan Tah im Bayern-Dress. Copyright: IMAGO/Eibner

Laut Medienberichten hatte Barcelona in den vergangenen Wochen konkrete Erkundigungen eingeholt und über den Agenten Pini Zahavi die Lage sondiert. Eine Abgabe im Januar lehnen die Bayern-Verantwortlichen an der Säbener Straße jedoch ab.

Jonathan Tah hat noch bis 2029 Vertrag bei Bayern München

Der deutsche Nationalspieler besitzt einen Vertrag bis 2029 und ist seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 ein wichtiger Pfeiler der Defensive. Zwar teilt er sich die Einsätze mit Dayot Upamecano und Kim Min Jae, doch die Münchner Führung betrachtet ihn als unverzichtbar.

Auch der Spieler selbst soll derzeit kein Interesse an einem Wechsel nach Spanien haben. Er fühlt sich in München wohl und konzentriert sich auf seine Aufgaben beim deutschen Rekordmeister. Damit ist ein Transfer in der Winterpause so gut wie ausgeschlossen. Der FC Barcelona muss sich nach alternativen Kandidaten umsehen, während der FC Bayern München auf die Konstanz seines Abwehrchefs setzt.

Der Vorstoß der Katalanen ist damit vorerst gescheitert. Für den FC Bayern bedeutet die klare Haltung von Trainer und Verein Planbarkeit in einer wichtigen Phase der Saison. (red)