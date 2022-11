Flutkatastrophe Rewe zahlt betroffenen Mitarbeitenden 10.000 Euro

Rewe will von der Flutkatastrophe stark betroffenen Mitarbeitenden finanziell helfen.

Köln – Rund anderthalb Wochen ist es her, dass Starkregen und Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für große Schäden und viel Leid gesorgt haben. In diesen Tagen laufen die Aufräumarbeiten, viele Betroffene haben alles verloren und stehen vor dem Nichts.

Die Rewe Group hat nun angekündigt, allen von der Flutkatastophe existenziell betroffenen Mitarbeitenden unbürokratisch 10.000 Euro Soforthilfe zu zahlen. Darüber hinaus heißt es in einer Mitteilung, dass auch viele Mitarbeitende finanzielle Unterstützung leisten wollten. (lei)