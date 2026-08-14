Es wird wieder heiß in Köln. Wenn die Temperaturen steigen und der Asphalt zu glühen beginnt, hilft entweder ein Ausflug zum Badesee oder ins Waldbad. Alternativ kann man einen kühlen Ort aufsuchen und dort durchatmen. Wir zeigen, wo in der Stadt es aushaltbar ist – und wie man seine persönlichen Lieblingsorte eintragen kann.

Interaktive Hitzeportal-Karte: Kölns Geheimtipps sammeln

Die Stadt Köln hat ein kluges System entwickelt: das Kölner Hitzeportal mit einer interaktiven Karte, auf der Kölnerinnen und Kölner ihre liebsten kühlen Orte eintragen können. Mit bunten Symbolen werden die Arten der Oasen gekennzeichnet: Ein rotes Dach steht für klimatisierte Innenräume, ein blaues Symbol für Orte am Wasser, orange für schattige Plätze und violett für echte Insidertipps.

Das Beste: Man kann die Karte nicht nur nutzen, um die besten Spots zu finden – sondern auch selbst Vorschläge eintragen und damit anderen Kölnern und Kölnerinnen helfen.

Zur Hitzeportal-Karte der Stadt Köln

Wir haben hier ebenfalls 13 konkrete Tipps gesammelt – von versteckt bis offensichtlich, von Budget-freundlich bis zum kleinen Abenteuer.

1. Stadtbücherei Köln

Die Zentral-Bibliothek noch am alten Standort. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Die zentrale Stadtbibliothek befindet sich derzeit im Interim auf der Hohen Straße – ein modernes, ehemaliges Kaufhausgebäude, das eigens für den mehrjährigen Übergang der Zentralbibliothek komplett umgebaut und mit moderner Lüftungs- und Klimatechnik ausgestattet wurde. Der Besuch kostet keinen Eintritt. Einfach reingehen, ein Buch schnappen, sich in einen bequemen Sessel setzen – und die Hitze vergessen. Ein weiterer Hinweis: Die Stadtteilbibliotheken haben keine Klimaanlage.

Adresse: Hohe Straße 68–82, 50667 Köln | Mehr Infos auf www.stadt-koeln.de

2. St. Maria im Kapitol

Der Innenhof von St. Maria im Kapitol mit vielen Rosen. Copyright: Martina Goyert

Wer meint, bei der Hitze sei einfach irgendeine Kirche eine gute Wahl, denn dort sei es immer kalt, irrt. Der Kölner Dom etwa ist es nicht unbedingt. Das erklärte der Sprecher der Dombauhütte selbst: Die großen Fenster des Doms ermöglichen einen schnellen Temperaturausgleich – tagsüber ist es dort kaum kühler als draußen. Ganz anders sieht es in romanischen Kirchen aus. Die dicken, massiven Mauern und kleineren Fenster würden solche Gebäude besser kühlen. Die Basilika St. Maria im Kapitol etwa kann das besonders gut - mit einer Kühle, die sich über Stunden hält. Auch der Garten im Innenhof ist hübsch anzusehen, wenn man sich dann wieder raus wagt.

Adresse: Kasinostraße 8, 50676 Köln | Mehr Infos und Öffnungszeiten auf katholisch-in-koeln.de

3. Waldbad Dünnwald

Das Waldbad Dünnwald. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Wasser ist bei Hitze fast immer die beste Wahl. Wenn dann noch viele Bäume in der Umgebung stehen, ist es nochmal kälter als in der Stadt. Wenn ein einfaches Wasserbecken genügt und man keine lange Anfahrt möchte: Das Waldbad Dünnwald ist ein kleineres Freibad direkt im Grünen. Die Umgebung bietet Schatten durch die Bäume, und das Wasser ist eine echte Abkühlung. Perfekt für Familien, die nicht den ganzen Tag ins große Freibad gehen möchten.

Zeiten: Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr | Eintritt: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 4 Jahren 0,50 Cent | Adresse: Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln |www.waldbad-camping.de

4. Auf der Eisfläche der Kölner Haie

Der Eingang zum Trainingszentrum der Eishockeymannschaft Koelner Haie. (Archivbild) Copyright: Matthias Heinekamp

Nach dem Amazon-Prime-Hit „Off Campus“ dürfte dieser Tipp viele Fans ansprechen: Für eine Abkühlung lohnt sich ein Besuch auf der Eisfläche der Kölner Haie im Haie-Zentrum in Deutz. In der Trainingshalle der Profis herrschen selbst an heißen Sommertagen angenehm kühle Temperaturen – perfekt, um der Hitze für eine Weile zu entkommen. Wer selbst aufs Eis möchte, kann freie Eiszeiten und Hobbyspieler-Angebote über das Online-Buchungssystem der Haie reservieren. Das Haie-Zentrum liegt nur wenige Schritte von der Lanxess Arena entfernt und bietet damit eine ungewöhnliche Auszeit vom Sommer mitten in Köln.

Adresse: Gummersbacher Str. 4, 50679 Köln-Kalk | Zu den Buchungen geht es hier | Mehr Infos hier

5. Wasserspielplatz im Grüngürtel

Kinder spielen auf dem Wasserspielplatz im Inneren Grüngürtel. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Wenn die Temperaturen steigen, gehört der Wasserspielplatz im Inneren Grüngürtel zu den beliebtesten Orten für eine schnelle Abkühlung. Zwischen Venloer Straße und Vogelsanger Straße schießen Wasserfontänen aus dem Boden, dazu gibt es schöne Wasserspiele, die besonders bei Familien gefragt sind. Die Stadt Köln nimmt die Anlage jedes Frühjahr wieder in Betrieb, auch in der Saison 2026 läuft das Wasser dort wieder zuverlässig. Wer keinen Platz am Badesee findet, bekommt hier mitten in der Stadt eine kostenlose Erfrischung.

Adresse: Innerer Grüngürtel, Venloer Straße/Kreutzerstraße 2, 50672 Köln

6. Shoppen im Rhein-Center oder in den Geschäften in der Stadt

Im Rhein-Center Weiden sind 170 Geschäfte ansässigt, vor allem Filialen großer Unternehmen. (Archivbild) Copyright: Esch

Wer vor allem der Hitze entkommen möchte, findet im Rhein-Center in Weiden eine unkomplizierte Alternative. Das große Einkaufszentrum ist vollständig überdacht und klimatisiert – ideal für einen Einkaufsbummel oder eine Kaffeepause, wenn draußen die Temperaturen auf über 30 Grad klettern. Auf mehreren Ebenen verteilen sich Geschäfte, Restaurants und Sitzmöglichkeiten, sodass man problemlos einige Stunden in angenehmeren Temperaturen verbringen kann. Auch in der Innenstadt sind viele Geschäfte klimatisiert. Wer nur für den kurzen Weg von einem Geschäft zum nächsten nach draußen muss, bekommt die Hitze nicht ganz so stark zu spüren.

Adresse: Aachener Straße 1253, 50858 Köln | rhein-center-koeln.de

7. Wallraf-Richartz-Museum

Baumaßnahmen am Wallraf-Richartz-Museum. Bald macht das Museum für eine Weile zu. (Archivbild) Copyright: Arton Krasniqi

Dicke Mauern, gedämpftes Licht und konstant temperierte Ausstellungsräume machen das Wallraf-Richartz-Museum zu einem angenehmen Rückzugsorte an heißen Tagen. Zwischen mittelalterlicher Kunst, Barockgemälden und Impressionisten lässt sich die größte Sommerhitze fast vergessen. Gleichzeitig bietet das Museum genug Raum, um mehrere Stunden entspannt zu verbringen, ohne ständig nach dem nächsten Schattenplatz suchen zu müssen. Ein weiteres Argument: Das Museum macht im August 2026 für eine rund zweijährige Generalinstandsetzung sowie Erweiterung dicht und bleibt voraussichtlich bis Ende 2028 für Besucher geschlossen.

Adresse: Obenmarspforten 40, 50667 Köln | Mehr Informationen und Tickets auf wallraf.museum

8. Aggertalhöhle Ründeroth

In der Höhle braucht man wärmere Kleidung. (Archivbild) Copyright: Guido Wagner

Wer an einem heißen Sommertag eine echte Kältepause sucht, findet sie in der Aggertalhöhle bei Ründeroth. In der längsten Höhle des Rheinlands herrschen das ganze Jahr über nur 6 bis 8 Grad Celsius – selbst dann, wenn draußen die 30-Grad-Marke geknackt wird. Bei einer rund 45-minütigen Führung geht es durch die unterirdische Welt aus fossilen Korallenriffen und jahrmillionenalten Gesteinsschichten. Schon nach wenigen Metern ist der Temperaturunterschied deutlich spürbar, weshalb selbst im Hochsommer eine Jacke empfohlen wird.

Adresse: Im Krümmel 39, 51766 Engelskirchen-Ründeroth (Oberbergischer Kreis) | Preise: 6 Euro für Erwachsene, mehr zu weiteren Tarifen hier | Mehr Infos hier

9. Wassertretstelle im Königsforst

Wassertreten unter Bäumen kühlt ab. (Archivbild) Copyright: Guido Wagner

Im Schatten der hohen Bäume des Königsforsts ist es meist einige Grad kühler als in der Innenstadt. Besonders erfrischend wird es an der Wassertretstelle, wo Besucher nach Kneipp-Art durch kaltes Wasser waten können. Die Anlage liegt mitten im Wald und verbindet Abkühlung mit einem Spaziergang durch eines der größten Waldgebiete Kölns. Auch unter Kölnern gilt die Wassertretstelle als beliebter Tipp für heiße Tage.

Adresse: Wassertretstelle Königsforst, 51427 Köln | Mehr Infos hier

10. Römergrab Weiden

In Köln gibt es zahlreiche römische Bauwerke, die an die Römerzeit erinnern. Viele sind versteckt oder schlecht präsentiert. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Sechs Meter unter der Erde wird es auch an Hochsommertagen angenehm kühl. Im Römergrab Weiden führt eine historische Treppenanlage hinab in eine fast 2.000 Jahre alte Grabkammer, deren massive Steinwände die Hitze draußen halten. Der ungewöhnliche Ort verbindet eine kleine Zeitreise in die Römerzeit mit einer spürbaren Abkühlung – und ist selbst vielen Kölnern noch unbekannt. Besichtigt werden kann die Grabkammer zu festen Öffnungszeiten und nur in Begleitung des Servicepersonals.

Adresse: Aachener Straße 1328, 50859 Köln | Mehr Infos auf roemergrab.de

Coolzone-Kältekammer

Eine Frau in einer Kältekammer der Firma Coolzoone. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Wer der Affenhitze für einen Moment ins Extreme entfliehen möchte, kann in einer Kältekammer Temperaturen von bis zu minus 90 Grad erleben. Im Kölner Longevity- und Performance-Zentrum Coolzoone dauert eine Anwendung nur wenige Minuten – danach fühlt sich selbst ein 35-Grad-Tag draußen möglicherweise ganz anders an. Die Ganzkörper-Kältetherapie wird vor allem zur Regeneration nach dem Sport sowie als Wellness- und Longevity-Anwendung genutzt, sorgt aber auch für eine außergewöhnliche Abkühlung an heißen Sommertagen. Eine Einzelanwendung kostet 32 Euro und kann online gebucht werden. Übrigens: Die vielen Kölnern noch bekannte Kältekammer im Globetrotter im Olivandenhof gibt es bereits seit mehreren Jahren nicht mehr.

Adresse: Herthastraße 4, 50969 Köln-Zollstock | coolzoone.de

Törtchen Törtchen

Törtchen Törtchen in der Innenstadt. Copyright: Laura Klemens

Süßes zur Abkühlung? Das Café „Törtchen Törtchen" in der Kölner Innenstadt bietet an heißen Tagen nicht nur Kuchen, Törtchen und andere hausgemachte Backwaren, sondern auch eine klimatisierte Auszeit. Im sogenannten „TöTö-Studio" herrschen durchgehend 22 Grad. Während der Hitzewelle Ende Juni warben die Betreibenden auf Instagram mit den angenehmen Temperaturen. Neben Törtchen, Macarons und Éclairs gibt es auch Kaffee, Limonaden sowie ein Frühstücksangebot. An milderen Tagen lädt zudem der Hinterhof zum Verweilen ein.

Adresse: Apostelnstr. 19, 50667 Köln | toertchentoertchen.de

Krypten in Köln

St. Andreas in Köln. Copyright: Laura Klemens

Wer der Sommerhitze entkommen möchte, findet auch unter den Kirchen eine willkommene Abkühlung. Kölns Krypten verbergen nicht nur über 2.000 Jahre Geschichte, sondern bleiben selbst an heißen Tagen angenehm kühl. Zu den bekanntesten und zugänglichen Anlagen zählen die Ausgrabungen unter Groß St. Martin mit ihren römischen Lagerhallen und einem antiken Wasserbassin, die Krypta im Kölner Dom mit den Gräbern ehemaliger Erzbischöfe sowie die Unterkirchen von St. Severin und St. Andreas.

Groß St. Martin, Martinstraße 9, 50667 Köln | Kölner Dom, Domkloster 4, 50667 Köln | St. Severin, Severinskirchplatz, 50678 Köln | St. Andreas, Komödienstraße 6-8, 50667 Köln