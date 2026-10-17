Köln hat auch für Kaffeeliebhaber einiges zu bieten. Ob kräftiger Espresso oder milder Filterkaffee, Siebträgermaschine oder Handfilter: Über die richtige Zubereitung lässt sich ebenso diskutieren wie über die passende Bohne. Auch Trends wie Cold Brew oder ausgefallene Zubereitungsarten zeigen, wie vielfältig Kaffee sein kann.

Kaffeeröstereien in Köln

Entscheidend für guten Kaffee sind vor allem die Qualität und Frische der Bohnen. Kölner Röstereien setzen auf unterschiedliche Sorten, Röstverfahren und Zubereitungsmethoden. Viele bieten ihre Kaffees nicht nur zum Kauf an, sondern schenken sie auch vor Ort aus.

Wir haben uns in Köln und Umgebung umgesehen und eine Auswahl von 18 Kaffeeröstereien zusammengestellt, bei denen Sie frisch geröstete Bohnen kaufen und teilweise direkt vor Ort Kaffee genießen können.

Benson Badass Coffee, Ehrenfeld

Eine Kaffeebohne im Zoom. (Symbolbild) Copyright: Patrick Pleul/dpa

Bei „Benson Badass Coffee“ wird jede Woche frisch geröstet, neben klassisch nussigen Sorten auch säurebetonte Kaffees mit fruchtigeren Aromen. Inhaber Benjamin Pozsgai ist in der Kaffee-Szene kein Unbekannter, schließlich wurde er zweimal Deutscher Röstmeister und bietet auch Seminare an. Es gibt Sitzplätze zum Kaffeetrinken, aber Kuchen nicht. Über die Homepage können die Produkte auch bestellt werden.

Benson Badass Coffee, Eichendorffstraße 49, 50825 Köln | Öffnungszeiten: Mi-Fr 9-17 Uhr, Sa 10-14 Uhr | benson.coffee

Van Dyck Rösterei, Ehrenfeld, Mülheim

Gastrokritikerin Julia Floß in der Espressobar Van Dyck in Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

Die erste Kaffeerösterei war früher ein Friseursalon – was man der Einrichtung ansah. Mittlerweile ist der Röster umgezogen nach Mülheim. Dort gibt es neben der Rösterei eine modern eingerichtete Espressobar mit einem Bistro. Auch in Ehrenfeld ist eine kleine Van-Dyck-Espressobar. Aus der Location in der Südstadt ist das Café K geworden. Der Kaffee-Stil ist schokoladig-cremig. Die Bio-Bohnen sind fair gehandelt.

Van Dyck Rösterei und Espressobar mit Bistro | Schanzenstraße 36, 51063 Köln-Mülheim | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-17 Uhr, Sa + So geschlossen

Van Dyck Espressobar Ehrenfeld, Körnerstraße 43, 50823 Köln-Ehrenfeld | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So geschlossen | www.vandyckkaffee.de

Schamong Rösthandwerk, Ehrenfeld

Kaffeebohnen werden bei Kölns ältester Kaffeerösterei geröstet. (Archivbild= Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Kölns älteste Kaffeerösterei sieht aus wie ein hanseatisches Kaffeekontor – inklusive Röstanlage und Kaffeesäcken. Nicht unbedingt schick, aber traditionell und gemütlich. Es werden auch Filterkaffee und Siphon-Kaffee geboten, ja sogar Pads mit eigener Kaffeemaschine. 2019 gewann man einen Rösterei-Preis.

Schamong Kaffee, Venloer Straße 535, 50825 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr, So geschlossen | www.kaffeeroester.de

Jackson Kaffee Werkstatt, Sülz

Frisch gerösteter und nachhaltig produzierter Kaffee schmeckt am besten. (Symbolbild) Copyright: Robert Günther/picture alliance/dpa/dpa-tmn

Michael Kühns Leidenschaft ist Kaffee, deshalb hat er vor einigen Jahren in einem Sülzer Hinterhof eine Rösterei mit Kaffee-Ausschank eröffnet und sie nach seinem Spitznamen „Jackson“ genannt. Zusätzlich zu seinem leckeren Kaffee bietet er auch einen Reparaturservice für Kaffeemaschinen an.

Jackson, Ägidiusstraße 45, 50937 Köln | Öffnungszeiten: Mi 11-18 Uhr, Fr 11-18 Uhr und Sa 10-16 Uhr | www.jackson-kaffee.de

Ernst Kaffeeröster, Südstadt, Sülz

Barista Maren Ernst an der Bar ihres Kaffees im Weyertal. Copyright: Thomas Dahl

In der Kaffeerösterei Ernst gibt verschiedene Espressi- und Filterkaffeesorten zur Auswahl, die gereichten Speisen sind begrenzt, ergänzen das Kaffeeangebot aber gut. Im vergangenen Jahr hat Inhaberin Maren Ernst eine zweite Kaffeebar in Sülz eröffnet, in den ehemaligen Räumen des „Kafe Local“ im Weyertal. Beide Läden heißen „Ernst Kaffeeröster“, die hauseigene Marke wird in der eigenen Fabrikationsstätte in Pulheim nahe Köln geröstet.

Ernst Kaffeeröster Südstadt: Bonner Straße 56, 50677 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa, So und an Feiertagen 10-18 Uhr

Ernst Kaffeeröster Sülz, Weyertal 32, 50937 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa, So und an Feiertagen 10-18 Uhr | www.ernst-kaffee.de

Einbrand Kaffeerösterei, Südstadt

Einbrand in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Das kleine Café heißt wie der dazugehörige Kaffee, der von Einbrand selber geröstet wird. Die Siebträgermaschine macht aus den selbst gerösteten Bohnen dann Latte oder Cappuccino. Aber auch Filterkaffee bekommt man hier. Und dazu gibt es Kuchen, Brote oder Müslis.

Einbrand Café der Rösterei, Bonner Straße 38, 50677 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa+So und Feiertage 9-19Uhr

Einbrand Kaffeerösterei und Kaffeebar, Kyllstraße 5, 50678 Köln | Öffnungszeiten: Sa + So 12-18 Uhr bei schönem Wetter | www.einbrand.com

Löwen Kaffee, Südstadt

Das Löwen-Café auf der Severinstraße geht zurück auf Kölns älteste Rösterei. Seit 2019 sind die Löwen an den Standort zurückgekehrt, wo früher der Kaffee geröstet wurde. Während das Unternehmen seinen Sitz in Porz hat, findet das Kaffeeröstgeschäft in Troisdorf statt. Das Café in der Severinstraße bietet neben dem selbst gerösteten Kaffee Kuchen, Snacks und andere Leckereien zum Verzehr an.

Löwen Café, Severinstraße 54a, 50678 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Sa 9-17 Uhr, So 9.30-17 Uhr | www.loewenkaffee.de

Kaffeesaurus, Innenstadt

Innenansichten des Kaffeesaurus. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Das Kaffeesaurus am Friesenplatz ist hell, groß und modern, ein schickes Café, das uns an Amsterdam denken lässt. Auch hier wird mit Bohnen aus der eigenen Rösterei der Kaffee gezaubert. Eine in den Laden integrierte Bäckerei sorgt für frisches Brot und leckeren Duft. Frühstück gibt es den ganzen Tag.

Kaffeesaurus, Friesenplatz 15, 50672 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 9-18 Uhr | www.kaffeesaurus.com

Heilandt Kaffeemanufaktur

Ein Café der Heilandt Rösterei auf der Neusser Straße in Nippes. (Archivbild) Copyright: Lisa Balgenort

Die Heilandt Kaffeemanufaktur ist ein hippes, urbanes Café mit Spezialitäten aus fair produziertem Kaffee der eigenen Rösterei. Es gibt auch Kuchen. Inhaber Moritz Eylandt hat verschiedene Sorten im Programm, aber auch Zubehör für Kaffeeliebhaber, Barista-Kurse und mehr. Den Kaffee bekommt man in mehreren Läden mit einem Café, in der Rösterei in Ehrenfeld als Kaffee To-Go und in einer Kaffeebar in der Sporthochschule.

Kaffeeladen Nippes, Neusser Str. 319, 50733 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 10-19 Uhr

Kaffeeladen Belgisches Viertel, Bismarckstraße 41, 50672 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 10-19 Uhr

Kaffeeladen Köln Sülz, Sülzburgstr. 1, 50937 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-19 Uhr, Sa 9-19 Uhr, So 9-19 Uhr

Kaffeebar an der Spoho, Am Sportpark 6, 50933 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18.30 Uhr

Rösterei Tor 5 Köln Ehrenfeld, Girlitzweg 30, 50829 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr, 8-17 Uhr | www.heilandt.de

Café Holm, Lindenthal

Frische Kaffeebohnen (Symbolbild) Copyright: picture alliance/dpa/Marcelo Camargo/Agencia Uno

Dänisches Design trifft im Café Holm auf nachhaltige und fair produzierte Kaffeebohnen. Bereits seit 2019 betreiben Nils Kirschner und Philipp Rohrer eine eigene Rösterei in Frechen. In der zweiten Jahreshälfte von 2022 folgte das dazu passende Lokal am Lindenthalgürtel. Die Bohnen stammen aus biologischem Anbau in Indien, Honduras, Peru und Äthiopien. Dazu gibt es frisch gebackene Zimtschnecken. Das skandinavisch angehauchte Lokal hat aber auch diverse Teesorten, Kuchen und Tartes im Angebot.

Holm Kaffeerösterei Café, Lindenthalgürtel 61, 50935 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Sa 9-18 Uhr, So 10-18 Uhr | www.holmkaffee.de

Kaffeeprinzen Rösterei, Innenstadt

Ulli Dammert und Rainer Deppe (re) betreiben gemeinsam die Kaffeerösterei Kaffeeprinzen. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Ein kleines, aber feines Café mit Rösterei auf der Ecke Martinsfeld und Trutzenberg. Angeboten werden viele verschiedene, selbstgeröstete Kaffeesorten und Spezialitäten. Auch Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten werden im Laden verkauft.

Kaffeeprinzen Rösterei, Martinsfeld 53a, 50676 Köln | Öffnungszeiten: Fr 13-18 Uhr und Sa 11-15 Uhr | www.kaffeeprinzen.de

Moxxa Caffè, Innenstadt und Mülheim

Moxxa im Veedel Mülheim. Copyright: Uwe Weiser

In dem Café auf der Aachener Straße gibt es neben leckerem Kaffee auch Frühstück und eine wechselnde Business-Lunch-Karte sowie abendliche Küche. Mit Moxxa Caffè wird ein fair gehandelter und in Köln gerösteter Kaffee angeboten. Seit 2019 gibt es einen neuen Standort auf dem Gelände des ehemaligen Carlswerks in Köln-Mülheim. Hier wird an der Kaffeebar oder auf den Außenflächen der hauseigene Kaffee angeboten.

Moxxa Caffè Aachener Straße 22, 50674 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-24 Uhr, Sa + So 10-24 Uhr | www.moxxacaffe.de

Moxxa Caffè im Carlswerk | Schanzenstraße 6-20, Gebäude 2.07, 51063 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa+So geschlossen

Kölner Kaffeemanufaktur, Lindenthal, Lövenich

In der Kölner Kaffeemanufaktur gibt es Filterkaffee und Espressosorten. (Symbolbild) Copyright: Fabian Sommer/picture alliance/dpa

In der Kaffeemanufaktur von Meike und Georg Hempsch wird Leidenschaft gelebt. Die beiden zeigen ihr Können nicht nur beim Standard-Filterkaffee, sondern auch beim „Espresso Colonia“ und Cappuccino. Eine kleine Auswahl an Broten und Selbstgebackenem rundet das Angebot ab. Im Juli 2026 wurde ein zweiter Standort in Köln eröffnet. In Lövenich verbindet die Rösterei eine gläserne Rösterei mit einem Café und einem Werksverkauf. Außerdem ist am neuen Standort die Kölner Kaffeeschule untergebracht, die Barista-Kurse, Sensorik-Trainings und Kaffeeseminare anbietet.

Kölner Kaffeemanufaktur und Kaffeeschule: Zusestraße 42, 50859 Köln-Lövenich | Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr; Samstag, 8 bis 16 Uhr; Sonntag geschlossen.

Kölner Kaffeemanufaktur, Dürener Straße 123, 50931 Köln-Lindenthal | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-16 Uhr, So geschlossen | www.koelner-kaffee.de

Cologne's Roastery, Ehrenfeld

Im moxxa.caffè wir fair gehandelter Kaffee angeboten. (Symbolbild) Copyright: Christin Klose/dpa-tmn

Der Mann hinter der Roastery wurde schon zum „Deutschen Röstmeister“ gekürt. Weitere Preise zieren ihn und seine Röstkunst. Im Laden geht es urig gemütlich zu. Es gibt rund 20 verschiedene Kaffee- und Espressosorten. Lecker zum Kaffee: das Mandelgebäck oder Bananenbrot.

Cologne's Roastery, Venloer Straße 425a, 50825 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-20 Uhr, Sa+So 9.30-20 Uhr | www.colognes-roastery.de

Kaffeebaum Rösterei, Nippes

In einer kleinen Seitenstraße in Nippes dreht sich ebenfalls um die Bohne. In dem weißgekachelten Laden mit viel Holz, in dem es nach frischen Kaffeebohnen riecht, wird die handwerkliche Trommelröstung in einer 6-Kilo-Röstmaschine vorgenommen. Neben den Kaffeevariationen gehen auch Pralinen und Schokolade über die Theke, sowie Tee in Bioqualität. Ein Café zum Sitzen und Verweilen trifft man hier nicht an.

Kaffeebaum Rösterei, Baudriplatz 7, 50733 Köln | Öffnungszeiten: Mi-Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr und Sa 10-14 Uhr, So+Feiertage geschlossen | www.roesterei-kaffeebaum.de

Mahou, Porz-Wahn

Kaffeerösterei Mahou in Porz-Wahn. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

In Köln-Porz, nahe dem Flughafen, röstet Mahou Kaffee traditionell in der Trommel. Die Bohnen lagern in mehr als acht Holzfässern. Neben festen Mischungen und saisonalen Sorten wie dem Herbstkaffee „Black Label“ können Kunden eigene Mischungen zusammenstellen. Für den Einkauf gibt es wiederbefüllbare Apothekenflaschen gegen Pfand. Im kleinen Cafébereich werden Espresso, Cappuccino, Kakao und Chai-Tee serviert. Kuchen und Essen gibt es nicht.

Kaffeerösterei Mahou, Heidestraße 8, 51147 Köln, Tel. 02203/5994818 | Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa 9-13 Uhr | www.mahou-coffeehouse.com

Zwoo Kaffeeröster, Ehrenfeld und Agnesviertel

Zwoo Kaffeeröster an der Körnerstraße versorgt die Kölner und Kölnerinnen ebenfalls mit Kaffee. Cappuccino oder Flat White. Bohnen, wenn gewünscht auch gemahlen, mit schönen Namen wie Faultier, Tucan oder Nashorn, können Kunden online oder beim Fensterverkauf erwerben. Kaffee zum Mitnehmen und dazu Nussecken vom Café Rotkehlchen gibt es vor Ort ebenfalls. Seit Oktober 2021 wird der frisch gebrühte Kaffee auch im Kiosk „King Georg" zwischen Ebertplatz und Sudermanplatz angeboten.

Zwoo Kaffeeröster Kaffeefenster, Körnerstraße 73, 50823 Köln | Öffnungszeiten: Mo–Fr 09-18 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr, feiertags 10-18 Uhr, Sonnen-Slot Juni & Juli 09:30-16 Uhr

Zwoo Kaffeeröster King Georg, Sudermanstraße 2, 50670 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa+So 10-18 Uhr, Sonnen-Slot Juni & Juli 8-15:30 Uhr

Zwoo Kaffeebar, Lützowstr. 41, 50674 Köln | Öffnungszeiten: Mo-Fr 09-18 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr, feiertags 10-18 Uhr, Sonnen-Slot Juni & Juli 9-16 Uhr

Café Wiewaldi, Innenstadt

Wiewaldi coffee roasters wurde 2024 von Anna Schättgen gegründet, die zuvor bereits mit Giovanna Kaffee selbstständig war. Die Kölner Rösterei hat sich hochwertigem Specialty Coffee verschrieben und möchte Menschen zusammenbringen, die ihre Leidenschaft für guten Kaffee teilen – von der Bohne bis zur Tasse. Neben ausgewählten Kaffees und faireren Lieferbeziehungen setzt WIEWALDI auch auf weniger verbreitete Canephora-Kaffees. Im Laden am Kleinen Griechenmarkt können Gäste Kaffee trinken und Bohnen für zu Hause kaufen.

Wiewaldi Coffee Roasters, Kleiner Griechenmarkt 33, 50676 Köln | Öffnungszeiten: Di–Fr 8–18 Uhr, Sa 10–18 Uhr

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