Nach einem Glas Sekt zur Begrüßung ging es für die Gäste ins Weinlager. Zwischen Weinkisten und Flaschen begann dort eine Verkostung, bei der vor allem eines zählte: Der Wein muss schmecken. Fachliche Analysen waren dabei weniger wichtig als der persönliche Eindruck, so Fabian Lay, der Inhaber von „Korkenkonzept“. Fragen und unterschiedliche Meinungen waren ausdrücklich erwünscht.

Fünf Weine und viele Eindrücke

Ursprünglich waren vier Weine geplant: ein Grüner Veltliner, ein Chardonnay, ein leichter Rotwein vom Bodensee und ein Merlot zum Abschluss. Zusätzlich nahm Fabian noch einen experimentellen Naturwein ins Programm auf. Dieser polarisierte und sorgte für angeregte Gespräche über Geschmack, Erwartungen und persönliche Vorlieben.

Die Sekt- und Weinauswahl des Abends, zusammengestellt von „Korkenkonzept“ Copyright: Rouven Otto

Ulli Teige und Gabriele Klumpp, zwei Gäste des KStA Genuss-Clubs, waren sich bei ihrem Favoriten einig: Der Chardonnay überzeugte beide besonders. Gabriele Klumpp hatte ihrer Begleitung die Veranstaltung an diesem Abend geschenkt. Dass diese in der Südstadt wohnt und der Heimweg nach vielen Gläsern Wein entsprechend kurz war, erwies sich als angenehmer Nebeneffekt.

Brot mit kölschem Charakter

Für die passende Wein-Begleitung sorgte das Kölner Unternehmen „Dankebitte“ mit einem eigens für den KStA zusammengestellten Genusspaket. Es enthielt vier Brotbackmischungen: die Sauerteig-Variante „KStA-Schnitte“, das Tomatenbrot „Jemüs Jemüs“ mit Rosmarin und Röstzwiebeln, „CSI Cologne“ mit Ingwer und Safran sowie das „Kölsche Mädche“, ein Roggen-Dinkel-Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen.

Die 4 Brote des KStA-Genusspaketes Copyright: Rouven Otto

Die Mischungen wurden vor Ort auch zum Verkauf angeboten. Als Leserin und Leser des Kölner Stadt-Anzeiger spart man zudem auf alle Bestellungen bei Dankebitte mit dem Code "KSTA10" zehn Prozent. Für die Zubereitung werden lediglich Wasser und Hefe benötigt. Damit lässt sich ohne großen Aufwand frisches Brot backen – auch ohne viel Erfahrung. Das Paket eignet sich deshalb nicht nur als Begleitung zum Wein, sondern auch als unkomplizierte Geschenkidee.

Ein ungewöhnlicher Ort für den Genuss

Den besonderen Reiz des Abends machte nicht zuletzt das Weinlager aus. Der ungewöhnliche Ort überraschte einige Gäste zunächst, verlieh der Verkostung aber eine besondere Atmosphäre. Zwischen Kisten und Flaschen wurde probiert, diskutiert und genossen.

Gäste des KStA Genuss-Clubs im Weinlager von „Korkenkonzept" Copyright: Rouven Otto

Die Mischung aus besonderen Weinen, kölschem Brot und ungewohnter Umgebung kam gut an. Einige Gäste kündigten bereits an, bei den nächsten Veranstaltungen des KStA Genuss-Clubs wieder dabei sein zu wollen.

So zum Beispiel bei unserem nächsten Weinabend mit dem Kölner Weinkeller und Kirberg Catering im StudioK am 22.10. oder bei der fünften Ausgabe unserer Reihe "Hinter den Kulissen der besten Küchen Kölns" bei DEINSpeisesalon in Köln-Ehrenfeld.