Der Kalkstein, den Forscher jüngst aus bis zu 1000 Metern Tiefe unter einem ehemaligen Fußballplatz des Sportvereins Adler Dellbrück fanden, besteht aus Organismen eines tropischen Meeres – Schalen, Skeletten, Korallen, Muscheln, Schnecken und Algen. Die Abdrücke der Tiere und Pflanzen sind in den Gesteinsproben der Bohrkerne zu sehen, die sortiert nach Bodentiefe in Hunderten Holzkisten einer Halle des Geologischen Dienstes NRW in Krefeld lagern. „Die Korallen haben im Devon, vor 360 bis 400 Millionen Jahren, in der Kölner Bucht das imposante Riff eines Flachmeeres gebildet“, sagt Geologe Sören Stichling. Jetzt könnte der Kalkstein helfen, dass die Menschen in der Region in 20 Jahren unabhängig von fossilen Energieträgern leben.

Die ersten Ergebnisse stimmen uns positiv, dass der Boden rund um Köln sich sehr gut für Geothermie und damit für die Wärmegewinnung eignet Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW

Zur Freude von Stichling und Projektleiter Ingo Schäfer ist der Stein in vielen Schichten unter der Erde von Köln bis zu einer Tiefe von 800 Metern porös und verkarstet – ein sicheres Zeichen dafür, dass durch die Hohlräume Wasser fließt. Verkarstet bedeutet, dass kohlensäurehaltiges Regen- und Grundwasser den Kalkstein über Jahrmillionen chemisch auflöst und so Klüfte, Gänge und Hohlräume entstehen. „Wir haben das Material noch nicht abschließend analysiert, die ersten Ergebnisse stimmen uns aber positiv, dass der Boden rund um Köln sich sehr gut für Geothermie und damit für die Wärmegewinnung eignet“, sagt Schäfer. Grundsätzlich eignen sich vor allem Kalksteine aus dem Devon (vor etwa 419 bis 359 Millionen Jahren), dem Karbon (vor etwa 359 bis 299 Millionen Jahren) und der Kreidezeit (vor etwa 145 bis 66 Millionen Jahren) wegen ihrer Wasserdurchlässigkeit.

Für hydrothermale Geothermie braucht es drei Voraussetzungen: warmes Wasser, einen Speicher, in dem es zirkulieren kann, und genügend Durchlässigkeit, damit sich das Wasser fördern und wieder einleiten lässt. Solche Speicher sind vor allem verkarstete Karbonatgesteine wie Kalkstein und Dolomit sowie poröse Sandsteine. Die Temperatur des Wassers steigt mit der Tiefe: Nach Angaben des Geologischen Dienstes liegt sie in etwa zwei Kilometern Tiefe bei rund 60 Grad und in drei Kilometern bei über 90 Grad. Für Wärmenetze genügen niedrigere Temperaturen, weshalb die mitteltiefe Geothermie von etwa 400 bis 1500 Metern Tiefe für die Wärmeversorgung besonders wichtig ist. Ob ein Gestein nutzbar ist, entscheiden vor allem die Tiefenlage, die Mächtigkeit der Schicht und ihre Wasserdurchlässigkeit. Fehlt ein solcher Speicher, bleibt die Erdwärmesonde als Alternative, bei der die Wärmeleitfähigkeit des Gesteins die wichtigste Größe ist.

Gesteinsprofil der Erdschichten bei der Bohrung in Köln-Dellbrück. Die Kalksteine stammen aus dem Devon-Zeitalter vor 360 bis 400 Millionen Jahren. Copyright: Geologischer Dienst NRW

Der Untergrund im Rheinland ist mehrschichtig aufgebaut. Oben liegen Lockersedimente wie Kiese und Sande der Rheinterrassen, darunter jüngere Ablagerungen aus dem Tertiär, in denen auch die Braunkohle entstanden ist. Die Kölner Bucht selbst ist eine Senke, in der sich diese Schichten über Jahrmillionen angesammelt haben. Darunter folgen die älteren Gesteine des Paläozoikums – dort liegen die eigentlichen Schätze für die Geothermie. Im Devon entstanden vor rund 360 bis 400 Millionen Jahren mächtige Kalkplattformen und Riffe, im Karbon folgten die Kalksteine des Kohlenkalks, dazwischen und darüber lagern Ton- und Sandsteine. Der Kohlenkalk wurde in Krefeld bereits in etwa 380 Metern Tiefe erreicht, der Kalkstein in Köln liegt deutlich tiefer. Die genaue Verbreitung, Mächtigkeit und Beschaffenheit der Gesteinsschichten sind für Köln noch nicht abschließend veröffentlicht.

Warum der Kalkstein interessant ist

Karbonate speichern Wasser nicht nur in ihren Poren, sondern vor allem in Klüften und Hohlräumen, die durch Verkarstung entstanden sind. In Köln wurden verkarstete Schichten bis rund 800 Meter Tiefe nachgewiesen. Eine Fraunhofer-Studie zu devonischen Karbonaten in NRW kommt zu dem Schluss, dass die höchsten geothermischen Werte dort auftreten, wo die Kalksteinschichten besonders dick sind und höhere Temperaturen erreichen. Die Region gilt daher als relevantes Reservoir. Hinzu kommt die Nähe zu Abnehmern: Köln besitzt ein bestehendes Fernwärmenetz, das die Wärme aufnehmen könnte.

Erst Pumptests und weitere Bohrungen werden zeigen, ob die Wasserführung im Untergrund ausreicht. Das warme bis heiße Wasser wird für die Nutzung an die Oberfläche gepumpt und nach der Wärmenutzung abgekühlt wieder in den Untergrund geführt. „So bleibt die Wassermenge im Boden gleich und das Risiko für Bodenabsenkungen und Risse im Boden ist gleich null“, sagt Schäfer. Fracking – das Aufbrechen von Gesteinen unter Wasserdruck – lehnt das Land NRW für die Gewinnung von Erdwärme wie auch zur Erschließung von Gasreserven ab.

Ziele des Masterplanes Geothermie für NRW

„Unter unseren Füßen liegt ein Schatz - eine unerschöpfliche Energiequelle, die wir bis heute noch zu wenig nutzen. Doch das wollen wir jetzt ändern.“ So formuliert es Mona Neubaur, Stellvertretende Ministerpräsidenten und Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, in einer Werbebroschüre für den „Masterplan Geothermie“. Der Plan soll helfen, dass NRW in 20 Jahren 15 bis 20 Prozent seines Wärmebedarfs mit Erdwärme deckt. „Das ist durchaus realistisch“, sagt Projektleiter Schäfer. „Die Ressourcen wären groß genug, um 100 Prozent zu erreichen – aber es braucht einen politischen Willen dafür.“ Ziel der Landesregierung sei es, dass „eine bezahlbare Wärmeversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft selbstverständlich ist“.

Erdzeitalter und charakteristische Pflanzen und Tiere im Überblick Copyright: Geologischer Dienst NRW

Der Wille zur Erdwärme war in den Jahrzehnten, als es günstiges Öl und Gas gab, in Deutschland nicht vorhanden. Dabei ist die Technologie mindestens 120 Jahre alt. Im Jahr 1904 gelang es dem Italiener Piero Ginori Conti im toskanischen Dorf Lardello, mithilfe von Erdwärme einen Generator anzutreiben, der fünf Glühbirnen zum Leuchten brachte. 1913 ging dort das weltweit erste kommerzielle Geothermiekraftwerk in Betrieb.

Von der Ölkrise zur Erdwärmeerforschung

Mit der weltweiten Ölkrise 1973 begann die internationale Grundlagenforschung zur Geothermie. Universitäten entwickelten Untergrund-Simulationen, verbesserten Tiefbohrtechniken und seismische Bodenmessungen. Die arabischen Erdöl-Staaten hatten infolge des Jom-Kippur-Kriegs die Fördermengen reduziert, wie gegenwärtig nach Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran stieg der Ölpreis enorm. Als der Ölpreis sich nach Verhandlungen der USA mit den arabischen Ländern wieder stabilisierte, verlangsamte sich Mitte der 1970er Jahre die Forschung zur Nutzung von Erdwärme.

Im heutigen Bundesgebiet war die DDR Vorreiter bei der Einführung der Technologie: Weil die Braunkohle-Vorräte zur Neige gingen und der Staat abhängig von Öl- und Gasimporten war, investierte man in die Forschung. 1984 ging in Müritz das erste geothermale Heizwerk in Betrieb. In 1560 Metern Tiefe wurde 63 Grad heißes Thermalwasser gefördert, das rund 1800 Wohnungen mit Fernwärme versorgte.

München ist bei der Nutzung von Geothermie und Fernwärme allen anderen deutschen Großstädten um 20 Jahre voraus Ingo Schäfer, Projektleiter beim Geologischen Dienst

In der BRD war die oberbayerische Gemeinde Unterhaching Pionier: Schon in den 1990er Jahren hatte der damalige Bürgermeister Erwin Knapek die Möglichkeiten zur Erdwärmenutzung ausgelotet – allerdings schien das bei den niedrigen Kosten für Öl und Gas wenig attraktiv. Als der Ölpreis zu Beginn der 2000er Jahre stetig stieg, setzte der promovierte Physiker Knapek den Bau eines gewaltigen Erdwärmekraftwerks durch, das damals als modernstes seiner Art in Europa galt und 10.000 Haushalte mit Strom versorgte. Noch einige Jahre früher ging das Geothermie-Heizwerk in München-Riem ans Netz, das über 90 Grad heißes Wasser aus mehr als 3000 Metern Tiefe zur Wärmegewinnung nutzte.

Vorbereitung einer Forschungsbohrung des Geologischen Dienstes in Krefeld Copyright: Roland Weihrauch/dpa

„München ist bei der Nutzung von Geothermie und Fernwärme allen anderen deutschen Großstädten um 20 Jahre voraus“, sagt NRW-Projektleiter Schäfer. „Die Stadtwerke dort betreiben eines der größten Fernwärmenetze in Deutschland. Geothermische Wärme lässt sich dort leicht in bestehende Netze einspeisen.“ Die Stadt Köln will ihr Fernwärmenetz in den kommenden Jahren stark ausbauen, um statt bislang 18 Prozent langfristig 30 Prozent ihres Wärmebedarfs dadurch abdecken zu können. Zur Einordnung: Rund die Hälfte des Kölner Energiebedarfs entfällt auf Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme.

In Bayern sind schon in den 1950er Jahren durch Bohrungen nach Öl und Gas flächendeckende Pläne von Erdschichten und deren Potenzialen für Geothermie entstanden. Um Rohstoffe zu finden, wurden in Bayern tausende Kilometer Seismikdaten aufgezeichnet, die zeigen, in welcher Bodentiefe welche Gesteine liegen. „All das machen wir in NRW erst jetzt“, sagt Schäfer.

Seit vergangenem Jahr fährt eine Kolonne raupenähnlicher Trucks durchs Land und lässt den Boden vibrieren. Über ein Sondensystem sollen die sogenannten Vibro-Trucks Erdwärmequellen ausfindig machen. Teure Tiefenbohrungen macht der Geologische Dienst vorläufig nur in Krefeld, Köln, Münster und Mönchengladbach. „Die Potenziale von Erdwärme sind für Großstädte wie Köln gewaltig – gerade, weil es bestehende Fernwärmenetze gibt, die sich nutzen lassen“, sagt Ingo Schäfer. Die Ressourcen zu erschließen und auszubauen koste Zeit und Geld – „langfristig kann Energie so kostengünstiger, unabhängig von anderen Ländern und risikoarm gewonnen werden“. Das sei aber nicht die Aufgabe des Geologischen Dienstes: „Wir machen die Grundlagenforschung – den Rest übernehmen Kommunen, Stadtwerke und Politik.“

Das Klimaschutzgesetz schreibt vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein muss. Der Ausbau von Solarstrom und Windkraft schreitet dafür aktuell zu langsam voran. Ein noch größeres Sorgenkind ist die Wärme, die rund die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland ausmacht – und noch immer zu rund 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Hier soll die Energie aus dem Erdinnern, die unabhängig von Wind, Sonne, Tag, Nacht und geopolitischen Krisen verfügbar ist, Abhilfe schaffen.

Den größten Anteil der Erdwärmegewinnung soll bis 2045 der Ausbau der Nutzung im Privatbereich ausmachen. Aktuell steigt die Nachfrage nach Wärmepumpen, obwohl die schwarz-rote Bundesregierung das vom vorherigen Wirtschaftsminister Robert Habeck initiierte Heizungsgesetz einkassiert hat – und Eigentümer nicht verpflichtet sind, Gasthermen und Ölheizungen durch geothermische Wärmepumpen zu ersetzen. Doch auch mitteltiefe Bohrungen mit Sonden bis 1000 Metern Tiefe für die Versorgung größerer Gebäude und tiefe, leistungsstarke Sonden von bis zu 5000 Metern Tiefe, bei denen das heiße Wasser direkt für die Wärmegewinnung genutzt und ins Fernwärmenetz eingespeist werden kann, sollen einen größeren Beitrag leisten – genau dort im Land, wo der bislang unerforschte Gesteinsschatz sich nutzen lässt. „Nur wenn wir dieses Energiepotenzial breit in den Einsatz bringen, wird es uns bis 2045 gelingen, unsere Wärmeversorgung bis 2045 komplett klimaneutral zu gestalten“, sagt Ministerin Neubaur. „Wir stellen die Grundlagenforschung zur intensiven Nutzung von Erdwärme zur Verfügung“, sagt Ingo Schäfer. Der Rest ist politischer Wille.