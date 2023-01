Köln – Die Venloer Straße wird vorerst nicht in eine feste Tempo-20-Zone umgewandelt. Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung hervor. Stattdessen ist nun ein Verkehrsversuch geplant, in dem ab Frühjahr 2022 auf der Venloer Straße Tempo 20 gilt – für ein Jahr. Zwischen Innerer Kanalstraße und Ehrenfeldgürtel soll im Rahmen des Versuchs zudem ab dem kommenden Sommer eine Autospur wegfallen. Die Fahrtrichtung der Einbahnstraße wurde bislang nicht festgelegt. Der Versuch soll starten, sobald die Baumaßnahmen an der Vogelsanger Straße fertiggestellt sind.

Nach dem Probelauf soll dann ausgewertet werden, wie sich der Autoverkehr entwickelt hat. Auch die Akzeptanz der Umstellung bei Menschen, die betroffen sind, soll in die finale Bewertung einfließen. Die Kosten für den Verkehrsversuch beziffert die Stadt auf 50.000 Euro. Die Stadt begründet die Maßnahme mit der Straßenverkehrsordnung, die Verkehrsversuche „zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen“ vorsieht. Die Vorlage soll nun im Verkehrsausschuss und in der Bezirksvertretung Ehrenfeld diskutiert werden. Die BV hatte vor einigen Monaten bereits grundsätzlich beschlossen, dass die Venloer Straße zur Einbahnstraße mit Tempo 20 werden soll – allerdings dauerhaft und nicht lediglich im Rahmen eines Verkehrsversuchs.

Reker: „Ich bin sicher, es wird ein Gewinn für Ehrenfeld sein“

„Die Venloer Straße benötigt dringend mehr Raum für Fußgängerinnen und Radfahrer“, sagt die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Mit dem Verkehrsversuch „gehen wir den nächsten Schritt in die richtige Richtung und werden den Autoverkehr nachhaltig beruhigen“, so Reker weiter: „Damit erhöhen wir die Aufenthaltsqualität und machen den öffentlichen Raum attraktiver. Ich bin sicher, es wird ein Gewinn für Ehrenfeld sein.“

Die Stadt hat angekündigt, Geschäftsleute und Anwohnende vor dem Start des Versuchs mit Flyern ausführlich über die Pläne zu informieren. Eine endgültige Entscheidung über die Umgestaltung der Venloer Straße soll Stand jetzt nach dem Verkehrsversuch, also im Sommer 2023, gefällt werden.