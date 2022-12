Köln – Die Gleisbauarbeiten im linksrheinischen Vorfeld der Mülheimer Brücke werden in der Nacht von Sonntag, 19. April, auf Montag, 20. April, planmäßig beendet. Die Stadtbahnen der Linien 13 und 18 fahren mit Betriebs-beginn am Montag wieder ohne Trennung über ihre vollständige Linienwege. Der Ersatzbus-Verkehr wird dann nicht mehr benötigt.

Direkt morgens wissen, was in Köln passiert

Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.

Reparaturarbeiten seit Dienstag

Seit Dienstag, 14. April, führte die KVB Reparaturarbeiten an einer Weichenanlage durch, um die Geschwindig-keit der Stadtbahnen im Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Slabystraße“ und „Wiener Platz“ wieder erhöhen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gleisarbeiten in Köln Anzeige Mülheimer Brücke ab Dienstag für KVB-Bahnen gesperrt von Uwe Schäfer

Arbeiten an Behelfsbrücke am Waidmarkt Anzeige Kölner Severinstraße wird zum Fußgängerweg von Tobias Christ

Ziele der KVB Anzeige Sicherheit gehört nicht zu wichtigsten Themen des Kölner Unternehmens von Tim Attenberger

Während der Baumaßnahme mussten die Stadtbahn-Linien 13 und 18 getrennt werden. Ersatzbusse kommen zum Einsatz. Auf den Kfz-Verkehr hatte die Gleisbaumaßnahme keinen Einfluss.