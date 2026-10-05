Der Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln ist mit dem Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in der Kategorie Kultur ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Landeshaus in Köln statt. Der Verein wurde 1925 auf Initiative von Konrad Adenauer gegründet.

Musik und Tanz für alle zugänglich machen

Der Förderverein beschafft Instrumente, unterstützt Wettbewerbe und ermöglicht Musikfreizeiten. Außerdem fördert er Talente und organisiert internationale Begegnungen. Dazu zählen Konzertreisen nach Peking, Tokio, New York und in die Toskana. Der Verein setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, dass Musik und Tanz Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, Kindern und Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen unterschiedlicher Kulturen offenstehen.

An der Rheinischen Musikschule können Interessierte mehr als 30 Instrumente lernen – vom Akkordeon über das Fagott bis zur Zugposaune. Hinzu kommen Gesangsunterricht in Klassik, Jazz, Rock und Pop sowie Tanzunterricht in verschiedenen Stilen. Auch eine „Erwachsenenakademie“ gehört zum Angebot. Das musikalische Spektrum reicht von Jazz, Rock, Pop und Filmmusik bis zu klassischer, zeitgenössischer und experimenteller Musik sowie Musik aus anderen Ländern.

10.500 Menschen nutzen Musikschul-Angebote

Der Verein unterstützte zudem den Bau eines neuen zentralen Musikschulgebäudes. Die Räume bieten Platz für den Unterricht und ermöglichen nach Angaben des LVR auch internationale Wettbewerbe und Konzerte. Mehr als 10.500 Schülerinnen und Schüler nutzen die Angebote der Rheinischen Musikschule.

Mit dem Rheinlandtaler zeichnet der LVR Personen, Organisationen oder Unternehmen aus, die sich in besonderer Weise im Rheinland engagieren. In der Kategorie Kultur geht es unter anderem um kulturelle Entwicklung, Brauchtum, Volks- und Landeskunde sowie das multinationale Zusammenleben. Über die Vergabe entscheidet der Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland. (red)