Köln – Die finanziell angeschlagenen städtischen Kliniken sollen mit 85 Millionen Euro aus der Stadtkasse unterstützt werden. Die Klinik-GmbH soll das Geld als Gesellschafterdarlehen erhalten.



Wie das Presseamt am Mittwoch mitteilte, will Oberbürgermeisterin Henriette Reker den Stadtrat noch in diesem Monat um die erforderliche Zustimmung bitten. Bislang hat die Kommune ihrem Tochterunternehmen bereits mit Krediten und Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe geholfen. Mit dem zusätzlichen Betrag bekenne sich die Stadt zu ihren Kliniken und unterstützt deren Sanierungsprozess.



Stadt Köln verhandelt schon länger mit Kliniken

„Als Leistungserbringer in kommunaler Trägerschaft nehmen die Kliniken eine wichtige gesundheits- und sozialpolitische Versorgungsrolle wahr“, so das Presseamt. Der Kredit sei notwendig, um die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern und Investitionen zu ermöglichen.



Die Stadt und die Universitätskliniken verhandeln seit längerem über eine Zusammenarbeit der Kliniken in einem Verbund. Derzeit erstellen Berater eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die die Vorteile für beide Häuser darstellen soll.