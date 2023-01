Am Ebertplatz in Köln sind mehrere Personen bei einem Brand in der KVB-Haltestelle verletzt worden.

Köln – Bei einem Brand an einer Stadtbahn der Linie 18 in der U-Bahn-Haltestelle Ebertplatz in Köln sind am Samstagnachmittag (8. Oktober) sechs Menschen leicht verletzt worden. Der erste Notruf ging bei der Feuerwehr um 14.19 Uhr ein. Der Brand entstand unterhalb einer Trittstufe der Stadtbahn innerhalb eines technischen Bauteils. Die genaue Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Ein Kabelbrand konnte, anders als zunächst berichtet, bislang nicht als Auslöser ermittelt werden. Der Einsatz wurde am Samstagabend gegen 20 Uhr beendet.

Zahlreiche Passagiere mussten evakuiert werden, sechs Personen wurden leicht verletzt. Dazu gehören zwei Mitarbeitende der KVB sowie vier Gäste. Sie erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Fahrer der Stadtbahn und ein KVB-Mitarbeiter aus dem Stellwerk am Ebertplatz setzen zunächst Handlöschgeräte ein, bevor die Feuerwehr übernahm. Die zerstörte Bahn wurde durch die Flammen und die Löscharbeiten der Feuerwehr so stark beschädigt, dass sie nicht auf Anhieb aus der Haltestelle entfernt werden konnte. Erst am Abend gegen 20 Uhr konnte sie zum Betriebshof West geschleppt werden.

Auf dem KVB-Betriebshof West wird jetzt ein von der Bezirksregierung Düsseldorf als technischer Aufsichtsbehörde bestellter Gutachter an der Stadtbahn weiter zur genauen Brandursache forschen. Das Fahrzeug ist deshalb vorerst beschlagnahmt worden.

Feuer am Ebertplatz: Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rücken mit Dutzenden Fahrzeugen aus. Copyright: Kendra Stenzel

Auf Videos auf den sozialen Netzwerken war die Evakuierung der Bahngäste zu sehen: Dicke schwarze Wolken verdunkelten die Haltestellen, während Bahnen geräumt wurden. Am Ebertplatz quollen die Rauchwolken aus dem U-Bahn-Zugang und legten sich über den ganzen Park. Auch noch zwei Stunden später bemerkten Passanten den beißenden Geruch an den umliegenden Haltestellen wie dem Hansaring. Ein Augenzeuge berichtet von der Evakuierung.

Feuer am Ebertplatz: KVB stellt Stadtbahn-Betrieb am Ebertplatz ein

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit Dutzenden Fahrzeugen in Richtung Ebertplatz ausgerückt und sperrten die Zugänge zur Haltestelle großräumig ab.

Die Feuerwehr öffnet auch an der Agneskirche Zugänge zu den U-Bahn-Schächten. Copyright: KSTA Leserfoto

Ein Twitter-Video zeigt die verrauchte U-Bahn-Haltestelle am Hansaring und Hunderte Menschen, die die Haltestelle fluchtartig verlassen. Die Feuerwehr war auch mit Rettungsbussen vor Ort. (red)