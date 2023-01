Köln – Eric da Silva Seidler nimmt am Samstag um 14.25 Uhr an der Haltestelle Neusser Straße/Gürtel in Nippes eine Bahn Richtung Friesenplatz. Von dort, so sein Plan, möchte er umsteigen Richtung Neumarkt. Doch so weit kommt es nicht. „Kurz hinter der Haltestelle Lohsestraße wurde es unruhig in der Bahn“, erzählt der 37-Jährige aus Nippes.



Weil er Kopfhörer aufhatte, habe er die Unruhe offenbar erst mit Verzögerung wahrgenommen. „Als ich mich umdrehte, saß ich, dass der Wagen hinter mir voll war mit Rauch, der schnell beißend wurde.“ Dann habe der Bahnfahrer eine Durchsage gemacht. „Er erklärte, dass der Rauch nicht aus unserer Bahn, sondern vom Ebertplatz kommt und dass wir jetzt durch den Ebertplatz zur Haltestelle Hansaring fahren.“



Eric da Silva Seidler wird am Hansaring evakuiert

Als seine Bahn kurz darauf die Haltestelle Ebertplatz erreicht, kann Eric da Silva Seidler kaum etwas erkennen. „Die ganze Haltestelle war verraucht, es war richtig dunkel“. Er habe ein Feuer auf dem Gleis gegenüber gesehen, allerdings wegen der starken Rauchentwicklung nicht genau erkennen können, was da brannte. „Es sah für mich so aus, als würde es am vorderen Teil einer Bahn brennen, an der Schnauze.“



Der Rauch in seiner Bahn wird derweil immer beißender – „eine Mischung aus Plastik und Elektro, das hat ordentlich in der Lunge gekratzt“. Sekündlich habe die Rauchentwicklung zugenommen, er sei froh gewesen, als die Bahn am Hansaring hielt und er habe aussteigen können. Einige Mitfahrende seien sitzen geblieben, von ihm und anderen aber aufgefordert worden, mitzukommen.



Der Rauch sei von der Haltestelle unten durch die Aufgänge hochgezogen, der Hansaring oben sei dann ebenfalls stark verraucht gewesen. Oben habe er beobachtet, wie die Feuerwehr Lüftungsschächte geöffnet habe, um Rauch abziehen zu lassen.