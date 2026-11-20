Die wohl prominenteste Baulücke Köln an der Richard-Wagner-Straße nahe dem Rudolfplatz soll einen neuen Eigentümer bekommen. Das geht aus dem Grundbuch für die Grundstücke mit den Hausnummern 6, 8 und 10 hervor: Demnach gibt es eine sogenannte Auflassungsvormerkung im Grundbuch für die Centralis Immobilien XI GmbH.

Vereinfacht gesagt, verhindert die Auflassungsvormerkung, dass ein Grundstück nach Abschluss des Kaufvertrages beispielsweise ein weiteres Mal verkauft wird, bevor der Eigentümerwechsel im Grundbuch notiert ist. Es schützt den Käufer für diese Übergangszeit. Eingetragen ist Centralis noch nicht als neuer Eigentümer.

Rot markiert sind die drei Grundstücke. Copyright: Google Earth/Image Landsat/Cope

Eckehard Stöppke, Sohn des langjährigen Eigentümers Eberhard Stöppke, und Centralis wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Projektentwickler Centralis ließ auch die Frage nach den Plänen für die Grundstücke offen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hotels und eingerichtete Apartments („Serviced Apartments“). Damit dürften die von der Politik erwünschten Wohnungen möglicherweise nicht kommen.

Wie mehrfach berichtet, hat die seit Jahrzehnten bestehende Baulücke mit der Nummer 6 eine lange und kuriose Geschichte: Weil Eberhard Stöppke trotz vertraglicher Bauverpflichtung mehr als 15 Jahre nicht baute, musste er monatlich 10.000 Euro Strafe an die Stadt zahlen. Die Gesamtsumme dürfte rund 1,8 Millionen Euro betragen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind Serviced Apartments?

Centralis schreibt dazu: „Serviced Apartments sind meist mit kompakten Küchen ausgestattete Apartments oder Zimmer mit hotelähnlichen Services, die sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Privatreisende richten. Eine Buchung ist zeitlich flexibel möglich – von einer Nacht bis zu sechs Monaten.“

Wer ist Centralis?

Der Projektentwickler konzentriert sich auf Hotels mit klassischen Zimmern und eben die Serviced Apartments. Gerade hat das Unternehmen das ehemalige „Wyndham“-Hotel am Hauptbahnhof gekauft, dort sollen Apartments entstehen (wir berichteten am Mittwoch). Ihr gehört auch das Hotel „Kleines Stapelhäuschen“ mit den abgebauten Giebelhäuschen am Fischmarkt.

Was ist denn mit den Grundstücken?

Die drei Grundstücke liegen nebeneinander an der Richard-Wagner-Straße 6, 8 und 10. Das schmale, unbebaute Grundstück mit der Nummer 6 ist rund 7,50 Meter breit und 50 Meter lang. Auf dem Areal von Nummer 8 steht ein kleines, zweigeschossiges Gebäude, in dem unter anderem eine Ballettschule unterrichtete. Zum 1. August schloss sie dort jedoch ihren Betrieb und unterrichtet nun an anderer Stelle. Auf Nummer 10 gibt es einen ebenerdigen Parkplatz für etwa 30 Autos.

Und was ist das Problem?

Das unbebaute Grundstück mit der Nummer 6 gehörte einst der Stadt Köln, die es aber 1996 mit der Verpflichtung verkaufte, dass dort gebaut werden muss. Eine angedachte Wohnbebauung kam aber nie zustande, so dass der Stuttgarter Eberhard Stöppke die Fläche 2007 kaufte. Der frühere Polizist Stöppke besaß damals schon die beiden Nachbargrundstücke 8 und 10.

Die Stadt stimmte dem Weiterverkauf inklusive der Bauverpflichtung an Stöppke zwar zu, allerdings verhandelte sie eine Vertragsstrafe in den Vertrag, falls Stöppke nicht bis 31. Dezember 2009 seine neuen Häuser fertigstellt. Die Strafe war happig: 10.000 Euro monatlich. Stöppke verstarb 2022 im Alter von 87 Jahren. Auch seine Erben mussten die Strafe für die fehlenden Bauten zahlen.

Die meterhohen Briefe von Stöppke mit all seinen Vorwürfen. Copyright: Herbert Bucco

Wenn Stöppke monatlich 10.000 Euro Strafe zahlen musste, warum baute er nicht?

Über all die Jahre lieferte sich Stöppke einen öffentlichen Streit mit der Stadt und betrieb eine eigene Internetseite. Er plakatierte Bilder von sich an der Baulücke und hängte meterhohe Briefe an die damalige Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) an die Wand eines Hauses. Die Gründe für sein Handeln blieben teils unklar. Unter anderem forderte Stöppke Schadenersatz von einer Million Euro. Die Gerichte gaben stets der Stadt recht.

Einmal ließ Stöppke sogar einen 13 Meter hohen Holz-Scheinbau errichten, um seiner Baupflicht vermeintlich nachzukommen. Die Verwaltung ließ den Aufbau wegen Statik-Problemen zurückbauen.

Wie hoch ist die Strafe bis heute?

Das ist nicht ganz klar. Auf Anfrage will die Verwaltung sich, anders als früher, nicht mehr äußern, spricht nun von einem privatrechtlichen Vertragsverhältnis. Als Stöppke Junior der Stadt gegenüber von seinen Verkaufsplänen berichtete und es damit endlich vorwärts ging, wollte sie die Zahlungen ab Anfang 2025 aussetzen. Ob das umgesetzt wurde, ließ die Stadt unbeantwortet. Von Anfang 2010 bis Ende 2024 wären 1,8 Millionen Euro zusammengekommen.

Was wünschte sich die Politik an der Stelle?

Sie ist involviert, weil eben immer noch die vertragliche Bauverpflichtung für das einst städtische Grundstück mit der Nummer 6 besteht. Deshalb informierte die Verwaltung im Juni 2025, dass der Eigentümer die Grundstücke an einen Investor verkaufen will (wir berichteten). Ob es sich schon um Centralis handelte, ist nicht bekannt.

Laut des damaligen Konzepts war ein Hotel vorgesehen. Die Bezirksvertretung Innenstadt lehnte die Pläne ab, wollte dort stattdessen Wohnungen. Notfalls soll die Stadt die Grundstücke kaufen. Doch die Verwaltung sagte damals, dass sie keinen rechtlichen Einfluss auf die Nutzung des Areals habe. Das nahm der zuständige Liegenschaftsausschuss im September 2025 zur Kenntnis und bat die Verwaltung, „erneut mit dem Eigentümer ins Gespräch zu gehen mit dem Ziel, eine Wohnnutzung zu verwirklichen“.

Aber?

Das wird laut Verwaltung nicht funktionieren. Sie teilte auf Nachfrage erneut mit, rechtlich keine Einflussmöglichkeiten zu haben, um einen Wohnungsbau durchzusetzen. „Dennoch hatte sich der Liegenschaftsausschuss dafür ausgesprochen, in dem Objekt Wohnnutzung zu verwirklichen, und die Verwaltung darum gebeten, darauf hinzuwirken. Diesem Wunsch ist die Verwaltung nachgekommen. Es bleibt jedoch dabei, dass der Investor hierzu nicht verpflichtet werden kann.“