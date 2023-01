Weinberg am Chlodwigplatz Stadtwinzer sucht Nachfolger

Köln – Der Stadtwinzer, der ein Weinberg am Chlodwigplatz betreibt, ist mit sich, aber vor allem mit der Lese zufrieden. „Ich habe wohl nicht viel falsch gemacht. 90 Öchsle können sich sehen lassen.“ Dennoch sucht Thomas Eichert einen Nachfolger, denn er hat Land und ein Stück Ufer an der Sieg geerbt.

Eichert sitzt in seinem Weinberg im Schatten der Severinstorburg und schneidet die Trauben von den Rebstöcken. Solaris heißt die Sorte. Sie hat sich in einem schlechten Weinjahr als erstaunlich resistent gegen den grassierenden Mehltau erwiesen. Die Sorte gehört zu den sogenannten pilzwidrigen Reben. An den Hauswänden, die Eichert bepflanzt hat, hat er wegen Mehltaus Verluste von über 50 Prozent der Ernte zu beklagen. Bei Eichert wird in aller Regel nicht gespritzt. Manchmal setzt er ein bisschen Schwefel dazu. Großwinzer spritzen sechs bis acht Mal pro Jahr gegen Mehltau.

20 Kilo Trauben am Chlodwigplatz geerntet

Der Stadtwinzer erntet rund 20 Kilo Solaristrauben am Chlodwigplatz. Daraus entstehen etwa 15 Liter Wein. Geerntet wird früh am Morgen. Am besten bei bedecktem Himmel. „Wenn die Sonne scheint, erwärmen sich die Trauben. Das ist schlecht. Es besteht die Gefahr einer stürmischen Gärung.“

Da der Gärprozess auch Wärme freisetzt, ist der Geschmack des Weins in höchster Gefahr. Die warmen Jahre waren ungünstig für Eichert, weil auch sein ansonsten kühler Keller zu warm wurde. „Über 20 Grad wird es problematisch.“

Kölner Stadtwinzer wird zum Landwirt

Thomas Eichert ist übrigens seit kurzem auch Bauer. Nach einer Erbschaft bewirtschaftet er ein Hektar Feld, 0,8 Hektar Wald, 1800 Quadratmeter Obstwiese und ein Stück Ufer an der Sieg. Dort wohnt er jetzt auch und sucht mittelfristig einen Nachfolger für den Weinberg. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem neuen Wohnort zum Chlodwigplatz dauert eine knappe Stunde. Zu lang, um mal kurz nach dem Rechten zu schauen. Eichert arbeitet den Neuen oder die Neue auch gern ein. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail.

