Neueröffnung am Eigelstein  Wie griechischer Wein wirklich schmeckt

Köln – Ein Restaurantbesitzer ist unter die Händler gegangen und bietet griechischen Wein am Eigelstein an. Stergios Liolidis, Inhaber des Limani im Rheinauhafen und des Fährhauses Rodenkirchen, hat direkt an der Eigelsteintorburg das Feinkostgeschäft „Emporio Milos“ eröffnet.



Auslöser war für den Gastronomen, der schon seit Jahrzehnten in Köln wirkt, dass „beim Griechen“ in Deutschland üblicherweise – vor allem aus Kostengründen – sehr einfacher Wein aus seinem Heimatland angeboten wird. „Dann denken die Leute: Aha, so schmeckt also griechischer Wein. Dabei gibt es inzwischen Weine von sehr hoher Qualität. Das möchte ich bekannter machen.“



Import direkt vom Winzer

Unterstützt wird er dabei von der studierten Wein-Marketingexpertin Julia Höffer. „Viele kennen nur Retsina. Dabei ist Griechenland ja eigentlich die Wiege des Weins. Die Produkte können längst auch mit französischen und italienischen mithalten.“



Die beiden reisen regelmäßig in Liolidis’ Heimatland und besuchen kleine Winzer. 120 Weine sind nun im Angebot, auch sehr rare etwa von den Inseln Santorin und Kefalonia. Viele davon importiert Liolidis direkt von den Herstellern, der Lastwagen kommt zweimal in der Woche. Nicht nur für den neuen Laden: Schon seit 2017 hat er einen Großhandel für Gastronomen in Godorf.



50 Sorten griechischer Käse

Das Käseangebot soll einmal 50 Sorten umfassen. Dazu zählt der Graviera-Hartkäse und der „Blütenkäse“ Anthotiro, der eine ähnliche Konsistenz hat wie Mozzarella, „aber wie der Namen schon sagt sehr viel mehr Geschmack hat“, sagt Liolidis. Außerdem gibt es hochwertiges Olivenöl und Spezialitäten wie Meerfenchel und Kapernblätter im Glas. Tzatziki und süßen Nachtisch frisch aus dem Limani ist schon jetzt zu haben. Bald sollen auch speziell abgepackte Mittagsmahlzeiten aus Liolidis’ Restaurants am Eigelstein angeboten werden können.



Dass er als Grieche ausgerechnet auf der türkisch geprägten Meile einen Laden eröffnet, passe gut, findet er. „Die beiden Küchen haben sehr viel Ähnlichkeit.“ Auch in seiner Familie seien die beiden Länder eng verbunden. Er ist in Thessaloniki auf dem griechischen Festland aufgewachsen, sein Großvater wurde im türkischen Izmir geboren. Und der Eigelstein mit der Verbindung zur Neusser Straße sei eine „ideale Ecke“ für feines Essen und Trinken.

Emporio Milos, Eigelstein 137-141, 50668 Köln, Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr