Es fing mit einer Teenager-Tour an. Nachdem Steffen Peter Haas aus dem 4500-Einwohner-Örtchen Bubenreuth erstmals den Ballermann erlebte, war es um ihn geschehen. Die Stimmung an der Playa und in den dortigen Locations packte den Franken. Der Entschluss, Stimmungsmusiker zu werden, stand.

Die 1997er-Debütsingle „Vier (Nachts stand ich vor ihrer Tür)“ war noch eine Coverversion des Welthits „Quit Playing Games (With My Heart)“ von den Backstreet Boys. Es folgten rund 300 weitere Songs, die aus Peter Wackel den erfolgreichsten Partymusiker gemacht haben.

Peter Wackel: 8000 Fans feiern mit ihm Jubiläum

Er ist der dienstälteste Künstler im Bierkönig. Seine Songs „Die Nacht von Freitag auf Montag“, „Ich verkaufe meinen Körper“, „Inselfieber“, „Schwarze Natascha“ und „Scheiß drauf! (Mallorca ist nur einmal im Jahr)“ sind Pflichtprogramm in der Schinkenstraße.

Nach 30 Jahren im Party-Geschäft blickt der 49-Jährige auf 500 Millionen Streams, Downloads und verkaufte Tonträger, über 5000 Live-Shows und über eine Million Tourkilometer zurück. Das besondere Jubiläum zelebrierte die Stimmungskanone mit einem Wochenende der außergewöhnlichen Art.

Bereits am Freitagabend trafen sich 800 Wackel-Fans im Lindner-Hotel zur Pre-Party. Am Samstag (28. November 2026) ging es dann richtig los. In der Lanxess-Arena stand eine Feier im XXL-Format an. Von 15 Uhr bis Mitternacht gab es ein Programm mit Wackels drei Leidenschaften: Mallorca, Schlager, Karneval.

Viele kölsche Stars bei Peter Wackel

Auf der Bühne stand eine Couch in bester „Wetten, dass..?“-Manier, auf der Moderator Ken Reise die Stars begrüßte und reichlich Kölsch und andere Getränke verteilen ließ.

Klaus & Klaus sangen mit Peter Wackel (M.) ihren Megahit „An der Nordseeküste“. Copyright: Daniela Decker

Zum Start herrschte ein Hauch von Lachende Kölnarena. Die Prinzen-Garde Köln, die Goldenen Jungs, die Altstädter und die Prinzen-Garde Aachen zogen auf. Mit Eldorado und Bernd Stelter folgten weitere kölsche Größen. Danach räumte Marita Köllner mit „Böse Mädchen fahren nach Mallorca“ ab. „Wir Kölner haben uns gut behauptet“, sagte die Powerfrau nach ihrem Auftritt.

Marita Köllner mit Schlagerlegende Michael Holm. Copyright: Daniela Decker

Am Rande der Party konnte die kölsche Ikone noch eine Neuigkeit verkünden. Anfang April 2027 tritt Köllner mit Eldorado und Entertainer Ken Reise beim Windhoeker Karneval auf. Zur Hauptstadt von Namibia pflegt Wackel eine besonders enge Beziehung. Dort betreibt er eine Lodge. Regelmäßig führt er Reisegruppen durch die Tierwelt.

Anschließend wechselte das Geschehen vor rund 8000 Fans Richtung Ballermann und Partyschlager. Nach Isi Glück („Delfin“) kam Lorenz Büffel auf die Bühne und sorgte natürlich mit „Johnny Däpp“ für Eskalation. Die (vollen) Bierbecher flogen durch den Innenraum. Der Entertainer entdeckte einen Security-Mitarbeiter, der dem Rapper Finch sehr ähnlich sah, und holte den mit auf die Bühne.

Moderator Ken Reise (l.) begrüßte Mickie Krause. Copyright: Daniela Decker

Büffel überschüttete den Gastgeber mit Lob. „Peter Wackel ist für mich der mit essenziellste musikalischste Ballermann-Sänger, den wir haben, mit den absolut meisten Hits. Er ist eine ‚Living Legend‘. Alles, was er musikalisch geschaffen hat, war prägend für unsere ganze Party-Schlager-Ballermann-Kultur.“

Schlagerikone Michael Holm bewies, wie fit er mit 83 Jahren noch ist. Dafür spielte sein Halbplayback bei „Mendocino“ gar nicht mit. Durch den raschen Wechsel der Stars und den deshalb nicht möglichen Soundcheck, setzten viele Künstler auf die Playback-Unterstützung, was nicht immer reibungslos funktionierte. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Vincent Gross (4.v.r.) sorgte auf der Promi-Couch mit seinem Hit „Ouzo“ für Stimmung. Copyright: Daniela Decker

Ballermann-Ikone Mickie Krause haute nicht nur seine Hits raus, er blieb auch anschließend noch stundenlang in der Halle, um mit seinem Freund zu feiern. „Wir kennen uns seit 1998 und haben ohne Zweifel Partygeschichte geschrieben“, sagte der 56‑Jährige.

„Wir haben uns nie als Konkurrenten gesehen, weil wir wussten, dass der Kuchen groß genug ist und man Freunde sein kann, auch wenn man in anderen Locations stattfindet.“ Gemeinsam sangen beide den Wackel-Hit „Party, Palmen, Weiber und ‘n Bier“.

Peter Wackel (l.) mit Tom Gerhardt, der als „Hausmeister Krause“ kam. Copyright: Daniela Decker

Der glühende Gladbach-Fan Krause gratulierte den Kölner Fans erst einmal zum 5:0-Sieg des FC und verriet dann seinen Fußball-Glücksmoment des Tages. „Mein Sohn hat heute sein Spiel 1:0 gewonnen und er hat das Tor geschossen.“

Olaf der Flipper („Peter ist einfach ein Weltklasse-Typ – auf und hinter der Bühne“), Vincent Gross („Er ist eine große Inspiration für mich“) und Klaus & Klaus („Wir kennen ihn von Stunde 1 an. Er hat es allen gezeigt und ist auf dem Teppich geblieben“) sorgten für weiteren Ausnahmezustand.

Nach den Rheinveilchen, Druckluft und Nancy Franck gab es noch eine Überraschung für den Jubilar. Tom Gerhardt schaute nach seinem Auftritt im Musical „Himmel und Kölle“ vorbei. Dessen Film „Ballermann 6“ war damals für Wackel der Impuls, einen Mallorca-Trip zu buchen. „Ohne den Streifen wäre ich vielleicht Steuerberater geworden“, sagte der Entertainer.

Druckluft wurde beim Hit „Karnevalsmaus“ von Nancy Franck unterstützt. Copyright: Daniela Decker

Gerhardt witzelte deshalb: „Was ist denn mit meinen Tantiemen? Da muss sich doch in 30 Jahren was angesammelt haben.“ Mit dem Ausruf „Alles für den Peter. Alles für den Club“ läutete der Schauspieler das Finale ein.

Dazu kamen die Höhner nach ihrer eigenen Weihnachtsshow auch noch in der Arena vorbei. Die Band hatte mit Wackel unter anderem eine Partyversion ihres Hits „Prinzessin“ aufgenommen. „Peter ist ein Mann der Tat, bei ihm bleibt es nie bei leeren Worten“, sagte Frontmann Patrick Lück.

Ehe es zur Aftershow-Party wieder ins Hotel ging, gab es von Arena-Chef Stefan Löcher noch einen Award für die Jubiläumsshow. „Man muss schon Eier haben, wenn man sich traut, in der Lanxess-Arena seinen 30. zu feiern“, sagte der Geschäftsführer. Eine Wiederholung ist auch schon in Planung. Am 1. Dezember 2029 soll in Köln 33 Jahre Peter Wackel zelebriert werden.