In Köln sind Schüsse gefallen: Wie die Polizei am Dienstag (13. Oktober) meldet, wurden mehrere Schüsse auf zwei Geschäfte in der Innenstadt abgegeben. Der Tatort befindet sich im Bereich Mittelstraße. Wie ein Polizeisprecher erklärte, seien die Einsatzkräfte gegen 5.45 Uhr durch einen Hinweis von einem Zeugen alarmiert worden. Dieser war an dem Geschäft, bei dem es sich um einen Modeladen handeln soll, vorbeigegangen und hatte mehrere Beschädigungen bemerkt.

Schüsse treffen zwei Geschäfte in Köln

Einsatzkräfte entdeckten im Rahmen des Einsatzes neben einem Einschussloch in der Scheibe schließlich acht weitere Einschüsse in der Fassade und im Eingangsbereich des Geschäfts sowie zwei weitere Einschüsse in einer Scheibe eines nur wenige Meter entfernten Modegeschäfts. Ein zwischen den beiden betroffenen Geschäften gelegenes Ladenlokal blieb hingegen unbeschädigt.

Ein Einschussloch ist in der Scheibe eines Geschäfts in der Kölner Mittelstraße zu sehen. Copyright: Arton Krasniqi

Ein Anwohner gab laut Polizei gegenüber den Einsatzkräften an, erstmalig gegen 1.30 Uhr Schüsse gehört zu haben. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Morgen die Spuren am Tatort und stellten Patronenhülsen sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Schüsse in der Innenstadt: Kölner Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht im Bereich der Mittelstraße beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail.

In den vergangenen Monaten ist es in Köln immer wieder zu Schussabgaben auf Geschäfte und Wohnhäuser gekommen. Unter anderem waren am 18. September mehrere Schüsse auf eine Pizzeria und eine darüberliegende Wohnung in Mülheim abgegeben worden. Im August wurde ein Uhrengeschäft in der Breite Straße sogar mehrfach Ziel eines Anschlags. Auch auf ein Juweliergeschäft auf der Keupstraße in Mülheim wurde geschossen. (iri/das)