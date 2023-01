Instagram-Selfie von Grünen und FDP „Fühlt Ihr Euch schon alt?“

Berlin – Was sagt uns das eigentlich, dass sich die vier Teilnehmer des ersten Treffens zwischen den Grünen und der FDP zwar auf ein gemeinsames Selfie (ja, korrekt müsste es „Ussie“ heißen, aber wer redet so?) einigen können und auch auf einen gemeinsamen Text, den man darunter postet – aber besagtes Selfie dann durch jeweils verschiedene Instagram-Filter jagt?



FDP-Parteichef Christian Lindner und sein Generalsekretär Volker Wissing haben also zusammen mit den beiden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck Gemeinsamkeiten ausgelotet und Brücken gebaut, wie man einmütig verlautete.



Die Twitter-Gemeinde sah in dem Treffen der Erstwähler-Darlings jedoch vor allem ein gefundenes Fressen. Erfand Bandnamen („Earth, Wind and Freibier“), ließ die Abgebildeten künstlich altern, animierte sie dazu, Sisters Sledges „We Are Family“ zu singen, oder hielt Robert Habeck sein nur wenige Tage altes Zitat „Und nicht vom Balkon winken, bevor irgendwas geleistet wurde" vor.



Der witzigste Tweet stellte ein Gruppenbild der Band Silbermond als Vorher-Foto daneben: „So sehen sie jetzt aus. Fühlt Ihr Euch schon alt?“

Den Posierenden kann der Spott egal sein, ihre Originalposts bescherten ihnen jeweils Tausende neuer Follower. Und das Selfie ist auch eine gelungene Kampfansage an den kommenden Dritten im Bunde: FDP und Grüne bilden hier eine einige Front. Scheinbar. Tatsächlich wissen wir gar nichts darüber, was besprochen wurde und wie weit die Positionen der Parteien auseinanderlagen.



Insofern täuscht das Selfie seine Beweiskraft nur vor. Vielleicht hat sich das Quartett bei diesem Treffen auf gar nichts einigen können. Außer darauf, gemeinsam ins Objektiv zu gucken.

Und natürlich wirkt dieser lässige Schnappschuss auch sehr erfrischend im Kontrast zu den gewohnten, offiziöseren Fotodokumenten von Koalitionsverhandlungen, auf denen sich ältere Herren mit geöffneten Jacketts gegenübersitzen, heimlich auf ihren Handys Candy Crush spielen oder versuchen, Colaflaschen zu öffnen. Man hat direkt das Gefühl, dabei gewesen zu sein, bei der digital-nativen Wachablösung der Politik.

Angela Merkel hat bekanntlich die SMS als Regierungsinstrument genutzt. Wenn wir etwas aus dem Koalitions-Selfie lernen können, dann dies: Ab sofort wird mit Instagram Politik gemacht. Wir freuen uns schon auf den Moment, wenn Olaf Scholz via TikTok-Clip die Ampel verkündet.