Köln – „DSDS“-Star Pietro Lombardi hat sein Konzert am Freitagabend in der Kölner Lanxess Arena unterbrechen müssen. Wie der „Express" berichtet, kam es während der Performance des Songs „Lüg mich an" zu einer Schrecksekunde in der ausverkauften Arena. Lombardi hatte offenbar von der Bühne aus gesehen, dass ein weiblicher Fan Kreislaufprobleme hatte.

Daraufhin hörte der 29-Jährige auf zu singen und rief „Sanitäter bitte". Das Publikum quittierte das verantwortungsbewusste Handeln des Sängers mit Applaus. Bevor er die Show fortsetzte, wandte sich Lombardi noch einmal an die Sanitäter: „Könnt ihr mir gleich sagen, ob alles okay ist? Dankeschön." Dafür erntete er erneut Applaus. Einen ähnlichen Vorfall hat es vor kurzem bereits bei seinem Konzert in Oberhausen gegeben.

Für die Fans von Pietro Lombardi endete am Freitag eine längere Leidenszeit. Nachdem sein geplantes Konzert Anfang Dezember (4.12.2021) aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, kam es am Freitagabend zum großen Nachholtermin in der Kölner Lanxess Arena.

Pietro Lombardi konnte es kaum erwarten vor heimischer Kulisse zu spielen. In einer Instagram-Story von Donnerstagabend posierte der Sänger vor der Lanxess Arena und schrieb: „Ich komme nicht drauf klar“.

Am 20.3. erschien auch das neue Album des Siegers der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Es trägt den Namen „Lombardi“. (mbr/jpc)