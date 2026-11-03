Nach dem Aus ihrer Sendung im Westdeutschen Rundfunk stehen Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer vor weitreichenden Entscheidungen. Das TV-Paar, das ab 1988 mit dem Format „Kochen mit Martina und Moritz“ über 34 Jahre hinweg das Programm prägte, will sein traditionsreiches Domizil im baden-württembergischen Sulz am Neckar verlassen.

Der WDR hatte die Produktion nach 414 Folgen aus Kostengründen eingestellt, die Ausstrahlung endete 2022. Wie das Paar gegenüber der Zeitung „Neckar-Chronik“ berichtete, habe der Sender diesen Schritt bereits vor der Pandemie angekündigt.

Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer: Ende der Ära auf dem Apfelgut

Trotz des Endes blicke man mit Genugtuung zurück. Laut Meuth gebe es im deutschen Fernsehen keine andere Sendung, die so lange mit denselben Protagonisten ausgestrahlt worden sei.

Außerdem bleibt das Format fester Bestandteil des WDR-Programms. Der Sender strahlt wöchentlich Wiederholungen aus dem über 300 Episoden umfassenden Archiv aus. Der reguläre Sendeplatz ist samstags um 11.45 Uhr im WDR Fernsehen, eine weitere Ausstrahlung folgt sonntags in den frühen Morgenstunden. Zudem sind zahlreiche Beiträge und Rezepte in der ARD Mediathek abrufbar.

Beliebtes TV-Kochduo muss verkaufen

Nun steht der Verkauf des historischen Anwesens an, das über Jahrzehnte als Drehort und Lebensmittelpunkt fungierte. Im WDR-Format „Kölner Treff“ begründete Neuner-Duttenhofer diesen Schritt mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten: „Wir wollen nicht, aber wir müssen.“ Die Immobilie bilde die private Altersvorsorge, in die das gesamte Einkommen geflossen sei.

Das TV-Kochpaar Martina Meuth und Bernd Moritz Neuner-Duttenhofer im „Kölner Treff“. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Doch der Verkauf gestaltet sich laut der „Südwest Presse“ schwieriger als erhofft: Meuth und Neuner-Duttenhofer haben für ihr Apfelgut in Sulz-Hopfau bislang keinen Käufer gefunden. Zwar gab es Interessenten, darunter eine amerikanische Filmfirma, doch zu einem Abschluss kam es bisher nicht. Deshalb führen die beiden den Betrieb vorerst weiter.

Die Ungewissheit über den genauen Verkaufszeitpunkt blockiere derzeit Teile des Betriebs. Meuth erklärte, dass man gegenwärtig keine Kochkurse anbieten könne, da unklar bleibe, ob man in einem halben Jahr überhaupt noch vor Ort sei. Geplant sei ein Umzug nach München, dem Ort ihres ersten Kennenlernens im Jahr 1976.

Neue Online-Formate und kulinarische Projekte

Trotz der Verkleinerung streben die 77-jährige Autorin und der 82-jährige Gastronom keinen vollständigen Ruhestand an. Neben Fachpublikationen und dem Engagement bei Slow Food sowie dem Verband Food Editors Club setzt das Duo auf digitale Eigeninitiative. Da im linearen Fernsehen lediglich Wiederholungen ausgestrahlt werden, produzieren beide neue Kochfolgen für den kostenpflichtigen Abruf im Netz.

Auf Instagram, wo dem Duo immerhin fast 28.000 Menschen folgen, ordneten sie den Schritt als bewussten Übergang ein: „Nach über 30 Jahren vor der Fernsehkamera beginnt für uns ein neuer Lebensabschnitt. Das Apfelgut und die Küche, die viele von euch aus dem Fernsehen kennen, werden wir bald für immer abgeben.“

Vor dem Auszug wolle man diese Phase so nah festhalten, wie es im Fernsehen nie möglich gewesen sei. Künftig wollen beide zudem organisierte kulinarische Reisen anbieten.