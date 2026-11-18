Das nennt man wohl eine Abrechnung mit der Umweltpolitik. Fünf Monate vor der Landtagswahl hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) der schwarz-grünen Landesregierung eine lange Mängelliste ausgestellt.

„Unsere Böden und Freiräume sind endlich, doch in NRW wird weiter versiegelt, als gäbe es kein Morgen“, kritisierte Heide Naderer, Vorsitzende des Nabu, am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in Düsseldorf.

„Dabei ist eine intakte, unzerschnittene Natur in Zeiten von Hitze, Dürren und Hochwasserkatastrophen unsere beste Lebensversicherung. Wir müssen unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, beschädigte Natur wieder aufzuwerten, wertvolle Flächen zu schützen und zu schonen, was begrenzt ist.“

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei zwar „herausragend“, aber selbst da seien der Schutz von Naturflächen und die Beeinträchtigung von Lebensräumen nicht immer ausreichend berücksichtigt worden.

Dabei befinde sich NRW, was den Schutz der Lebensgrundlagen, der Artenvielfalt und die Balance der Ökosysteme angeht, bereits in einem Hochrisikobereich, warnte Naderer. Der Nabu fordert einen Netto-Null-Flächenverbrauch bis 2035. Das heißt: Für jede neu versiegelte Fläche soll an anderer Stelle konsequent entsiegelt werden. Zur Wiederherstellung der Natur müssten bis 2030 im Rahmen der EU-Gesetzgebung auf einem Fünftel Renaturierungen umgesetzt werden. Der Nabu fordert, dass alle klimaökologisch wertvollen Freiräume in Landes- und Regionalplänen dauerhaft für die Natur gesichert werden müssen.

Es ist sehr bedauerlich, dass der Flächenverbrauch nicht gestoppt wird Heike Naderer, Vorsitzende das Nabu NRW

Die Umweltschützerin kritisierte unter anderem das von der Grünen-Politikerin Mona Neubaur geführte Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Hier werde federführend festgelegt, wo Freiflächen, Naturflächen, Räume für erneuerbare Energie oder wirtschaftliche Flächen entstünden. Es sei „sehr bedauerlich, dass gerade mit einem grünen Wirtschaftsministerium der Flächenverbrauch eben nicht gestoppt wird und auch absehbar nicht gestoppt wird“, bilanzierte Naderer. Das könne der Naturschutzbund nicht unterstützen. In der nächsten Wahlperiode müsse das Ruder endlich herumgerissen werden.

Die Politik bleibe bei allen guten Ansätzen „insgesamt zu unverbindlich“, so Naderer. Sowohl die Biodiversitätsstrategie als auch andere Naturschutzpläne des Landes stünden nur auf dem Papier und würden nicht umgesetzt, weil das Geld fehlt oder die Planungen zwischen verschiedenen beteiligten Ministerien verloren gingen. Nach der Landtagswahl im April 2027 müssten das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium wieder zu einem Haus zusammengeführt werden.

Heide Naderer, Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in NRW, sbei einer Pressekonferenz zur Bilanz der schwarz-grünen Naturschutzpolitik im Düsseldorfer Landtag. Foto: dpa Copyright: Henning Kaiser/dpa

Kritik übte Naderer insbesondere am Aus für den zweiten Nationalpark in NRW: „Die Ausweisung eines Nationalparks ist an mehreren Standorten faktisch gescheitert. Ebenso wurde die angekündigte Schaffung von 5.000 Hektar zusätzlichen Wildnis-Gebieten auf landeseigenen Flächen nicht eingelöst.“

Das gelte für die vorgesehene Rohstoffabgabe, die insbesondere den Abbau von Kies und Sand in NRW effektiv steuern sollte. Stattdessen habe man sich auf eine Branchenvereinbarung zum Baustoffrecycling verständigt. „Das ist keine Rohstoffabgabe, die die unmittelbaren Eingriffe in den Naturhaushalt tatsächlich nachhaltig gesteuert hätte“, so Naderer.

„Wichtige Umweltthemen genießen in der Landesregierung nicht die notwendige Priorität. Wir erwarten von den Parteien zur Landtagswahl verbindliche und überprüfbare Zusagen: weniger Flächenverbrauch, mehr Raum für natürliche Lebensräume und eine Landesentwicklung, die intakte Ökosysteme als unverzichtbare Grundlage unserer Zukunft behandelt.“

Der Landesverband NRW des Naturschutzbunds besteht seit 60 Jahren und hat im laufenden Jubiläumsjahr die Marke von 140.000 Mitgliedern überschritten. Er ist damit bundesweit erstmals der mitgliederstärkste. (mit dpa)