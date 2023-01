Neuer Fokus Klimakrise KStA Green will Lösungen aufzeigen, informieren und inspirieren

Fridays for Future in Köln (Archivbild)

In Köln und der Region leben viele Menschen, die Nachhaltigkeit und Klimaschutz bereits vorantreiben oder sich dafür interessieren, wie sie Teil der Lösung werden können. Für all diejenigen gibt es jetzt den Schwerpunkt KStA Green des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Wir berichten künftig noch mehr über Nachhaltigkeit und Klimaschutz, auf lokaler wie internationaler Ebene. Zur besseren Auffindbarkeit bündeln wir die Themen: Dreimal pro Woche, immer montags, mittwochs und freitags, finden Sie in der gedruckten Ausgabe eine „Green“-Seite. Digital erscheinen alle Themen unter ksta.de/green. Zudem starten wir unseren „Green“-Newsletter, den Sie kostenfrei abonnieren können (hier geht es zur Anmeldung).



Was steht drin im Newsletter?



Jeden Freitag um 14 Uhr erhalten Sie eine E-Mail mit konkreten Tipps, wie Sie Ihren Alltag nachhaltiger gestalten können. Wir stellen Angebote und Initiativen aus Köln vor, aber auch Ideen, die Sie zu Hause selbst umsetzen können. Außerdem informieren wir Sie über die wichtigsten Klima-News der Woche und erklären, was sich klimapolitisch in der Region tut. Selbstverständlich versorgen wir Sie auch mit aktuellen Leseempfehlungen.



Welche Rubriken gibt es?



Passend zum Erscheinungstag am Freitag bekommen Sie im Newsletter Termintipps, sei es der Rhine Clean-Up der AWB, ein Flohmarkt, auf dem Sie Second-Hand-Schätze ergattern können oder die nächste Klima-Demo. Im „Klima-Check“ betrachten wir die wichtigste Nachricht der Woche. In der Kategorie „Evergreens“ erzählen interessante Kölnerinnen und Kölner, wie sie im Alltag aktiv das Klima schützen – den Anfang machen Annette Frier, Florian Peil und Jojo Berger. In der Kategorie „Grün gewaschen“ entlarven wir Greenwashing-Tricks, und bei „Ausprobiert“ testen wir DIY-Rezepte oder klimafreundliche Produkte. Außerdem geben wir Ihnen mit der „Klima-Zahl der Woche“ interessante Fakten an die Hand und stellen in jeder Ausgabe einen lokalen „Klima-Hero of the Week“ vor: ein Unternehmen, eine Aktion oder eine inspirierende Person aus Köln und der Region.



Wer schreibt den Newsletter?



Rebecca Lessmann ist Redakteurin im Ressort Magazin/Ratgeber des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie ist nah dran an den Themen, über die Sie künftig jeden Freitag im Newsletter schreibt. Denn die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz begleiten sie nicht nur beruflich, sondern auch privat. Dass ein nachhaltiges Leben nicht immer einfach umzusetzen ist, weiß sie gut. Aber sie ist überzeugt: Das Wichtigste ist, neugierig zu bleiben und zu lernen. Dass jeder und jede Einzelne einen Unterschied machen kann, hat schließlich ganz aktuell der aktuelle IPCC-Klimabericht gezeigt.



Wohin kann ich Vorschläge und Termine schicken?



Sie wollen uns Termine oder tolle nachhaltige Ideen in Köln und der Region vorstellen? Dann schreiben Sie der Newsletter-Autorin Rebecca Lessmann gerne eine E-Mail:

green@kstamedien.de