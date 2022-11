Köln – Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln haben einen Punkterekord aufgestellt: Dank des mühsamen 2:1-(1:1)-Arbeitssieges gegen den als Absteiger feststehenden VfB Homberg steht die FC-Reserve nun bei 62 Zählern und damit einem mehr als nach der vergangenen Saison. Joker Thomas Kraus sicherte im letzten Heimspiel der Saison mit seinem Tor die drei Punkte. Dank Rödinghausens Niederlage gegen Essen kletterte die U 21 in der Regionalliga-Tabelle auf den sechsten Platz.



In der Anfangsphase sah es noch gar nicht nach der schweren Arbeit aus, die am Ende für den Heimsieg notwendig wurde. Justin Petermann traf bereits nach 40 Sekunden per Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 1:0. Hendrik Mittelstädt verpasste wenig später das 2:0 (8.).



FC-Spieler Oliver Schmitt sucht gegen mehrere Homberger Gegner eine Lücke. Copyright: Herbert Bucco

Danach verflachte die Partie jedoch und es entwickelte sich ein lauer Sommerkick bei Sonnenschein und knapp über 20 Grad. „Ich war schon etwas überrascht, dass wir uns nach dem phänomenalen Start so schwergetan haben“, konstatierte Kölns Trainer Mark Zimmermann, „wir waren zu nachlässig und hatten zu große Abstände zwischen den Reihen. Wir haben zu viele Möglichkeiten liegengelassen, früher das zweite Tor zu erzielen.“



Keeper Jonas Urbig bewahrt sein Team vor dem Ausgleich

Glück hatte die U 21 zunächst, als ein Handspiel von Lukas Nottbeck keinen Elfmeter zur Folge hatte (34.). Kurz vor der Pause gab es aber doch noch den Strafstoß für die Gäste: Im Zweikampf mit Ricardo Henning ging Hombergs Jonas Pfalz sehr leicht zu Boden. Yassine Bouchama verwandelte vom Punkt sicher zum 1:1 (45.+2).



Der kurz zuvor eingewechselte Thomas Kraus erzielte in der zweiten Hälfte nach einer Flanke von Meiko Sponsel das 2:1 (63.). In der Schlussphase bewahrte Jonas Urbig sein Team vor dem Ausgleich. Kölns Keeper entschärfte einen Kopfball von Sander Rau mit einem starken Reflex (83.).



Vor der Partie verabschiedete Matthias Heidrich, Leiter des FC-Nachwuchsleistungszentrums, jene Spieler, die den Verein im Sommer verlassen: Erkan Akalp, Philipp Höffler, David Winke, Mert Kuyucu, Justin Petermann, Jae-Hwan Hwang und Jacob Jansen. Auch Marius Laux erhielt noch ein nachträgliches Abschiedsgeschenk.



FC U21: Urbig – Sponsel, Henning, Arrey-Mbi, Kuyucu – Nottbeck (71. Winke) – Hwang (58. Schwirten), Petermann, Suchanek (82. Höffler) – Schmitt, Mittelstädt (58. Kraus). – Tore: 1:0 Petermann (1.), 1:1 Bouchama (45.+2, Foulelfmeter), 2:1 Kraus (63.). – Zuschauer: 150.