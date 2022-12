Hochwasser erschwert Wahlvorgang So läuft die Bundestagswahl im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen – „Trotz der schweren Folgen der Unwetterkatastrophe in NRW werden auch die Bürgerinnen und Bürger in den vom Hochwasser besonders betroffenen Regionen im Süden und Westen unseres Landes auf einfachem und sicherem Weg ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September 2021 abgeben können“, so Landeswahlleiter Wolfgang Schellen. Dabei handele es sich insbesondere um Städte und Gemeinden in den Wahlkreisen 88 Aachen II, 92 Euskirchen/Rhein-Erft Kreis II und 98 Rhein-Sieg Kreis II.

Sofern die bis zum 5. September vorgesehene postalische Zustellung von Wahlbenachrichtigungen in den betroffenen Gebieten ausnahmsweise nicht möglich sein sollte, so der Landeswahlleiter, könnten die notwendigen Informationen über die Wahl – wie die Adresse von Wahlräumen, Wahlzeit oder der Ablauf der Briefwahl – durch Plakate, über das Internetangebot der Kommunen, Hörfunk, Fernsehen oder Zeitungen öffentlich bekannt gemacht werden.

Das sind die Möglichkeiten per Briefwahl

Briefwahlanträge können auch ohne Wahlbenachrichtigung bei der zuständigen Heimatkommune gestellt werden. Selbstverständlich könne dies auch online geschehen. Diese Möglichkeit gelte auch für Wahlberechtigte, die sich wegen der Unbewohnbarkeit ihrer Wohnung oder ihres Hauses derzeit an einem anderen Ort aufhielten.

Am Wahltag stünden die üblichen Wahlräume für die Urnenwahl überwiegend zur Verfügung. Gegebenenfalls werde eine Kommune eine Alternative, etwa ein stabiles Zelt oder einen ortsfesten Bus oder Container, anbieten.

Schellen dankt schon jetzt den betroffenen Kreiswahlleitungen, Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen und ehrenamtlichen Wahlhelfern: „Das besondere Engagement vor Ort für die ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung der Bundestagswahl auch unter erschwerten Bedingungen setzt ein wichtiges Zeichen für eine lebendige Demokratie.“ (eb)