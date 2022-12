Lichtblicke nach der Flut In Euskirchens Innenstadt kehrt zaghaft das Leben zurück

Euskirchen – Das Leben kehrt zurück in die Euskirchener Innenstadt – langsam, aber sicher. Zwar dominieren weiterhin in der Fußgängerzone die Schuttberge, Container und Bohrgeräusche, doch das ein oder andere Geschäft hat wieder geöffnet.

Schlendern und Einkaufen: In der Euskirchener Innenstadt öffnen nach dem Hochwasser immer mehr Geschäfte. Copyright: Tom Steinicke

„Es war sofort klar, dass ich wieder aufmachen werde“, sagt Ulrike Kauder, die an der Berliner Straße ein Fachgeschäft für Tee, Kaffee und Gewürze betreibt. Am heutigen Montag trifft laut Kauder die nächste Lieferung ein. Dann sollen sich auch die letzten größeren Lücken in den neuen Regalen füllen. Die alten sind auf dem Sperrmüll gelandet.

Die Folgen des Hochwassers sind nicht zu übersehen. Copyright: Tom Steinicke

Alles sei zerstört gewesen, berichtet Kauder. Dank der Hilfe von Freunden, Bekannten und der Familie habe sie das Geschäft aber schnell leer geräumt gehabt. Der Rest seien purer Wille und die Liebe zum Geschäft gewesen.

„Es geht darum, die Menschen wieder versorgen zu können“

Auch die Apotheke am Bahnhof gegenüber dem Veybach-Center hat geöffnet. „Es geht darum, die Menschen wieder versorgen zu können“, sagt Chefin Christel Bauer. Die Einrichtung ist noch spartanisch, aber alle Medikamente sind lieferbar. Es laufe mittlerweile alles ganz normal. Allerdings, so Bauer, müsse die Apotheke noch einmal geschlossen werden, wenn der Boden saniert werde. Wann das aber sei, könne sie noch nicht sagen. Möglichst schnell soll zudem auch die Bollwerk-Apotheke wieder am Netz sein.

Kreis Euskirchen: Anlaufstellen und Beratung

Hotlines des Kreises Euskirchen: Bürgerfragen, Helfer

Die Hotlines des Kreises Euskirchen::

Bürgerfragen 02251 - 15 888

Helfer-Hotline 02251 - 15 910

Vermissten-Hotline 02251 – 1111

Aufräumarbeiten und Hilfe

In den Städten und Gemeinden des Kreises schreiten die Aufräumarbeiten voran. Doch es fehlt noch an vielem. Daher sind zahlreiche Angebote und Anlaufstellen eingerichtet.

Seelische Krisen

Beratung bei seelischen Krisen in der Hochwasser-Katastrophe

Viele Menschen haben in dieser Zeit sehr belastende Erfahrungen gemacht und teilweise traumatische Situationen erlebt. Das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen bietet unter folgender Telefonnummer entsprechende Hilfe an:



02251/ 15 466

Erreichbarkeit:

Montag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Dienstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Mittwoch: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag: 8.30 Uhr - 15.30 Uhr

Freitag: 8.30 Uhr - 12.30 Uhr





Medizinische Hilfe im Kreis Euskirchen

Vielerorts sind Geräte beschädigt, Gebäude unbetretbar und Zufahrtstraßen zerstört. Hier haben wir die Anlaufstellen für medizinische Versorgung im Kreis Euskirchen zusammengestellt.

Trinkwasser

Noch immer ist nicht im gesamten Kreis die Wasserversorgung gewährleistet: Vor allem Bad Münstereifel kann nicht alle Ortschaften mit Wasser, geschweige denn Trinkwasser versorgen. Wasser aus der Leitung sollte nach wie vor abgekocht werden. Für einige dieser Gebiete hat der Kreis eine Verordnung erlassen, für das restliche Kreisgebiet gilt weiterhin die Empfehlung, Leitungswasser abzukochen. Ein Überblick.

Sperrungen

Diese Straßen sind im Kreis Euskirchen aktuell gesperrt.

Strom

In Teilen des Kreises ist die Stromversorgung noch unterbrochen. Betroffen sind vor allem noch Bad Münstereifel und die Euskirchener Innenstadt.

Hotline der Bezirksregierung

Für Betroffene der Flutkatastrophe hat die Bezirksregierung Köln eine Hotline eingerichtet. Unter 0221/1472206.

Bargeld-Versorgung

Dokumente und EC-Karte von der Flut weggeschwemmt – was nun? Immer mehr Menschen im Kreis melden sich bei den Kreditinstituten, weil sie nicht wissen, wie sie an Bargeld kommen. Aber auch die Institute selbst sind in hohem Maße vom Hochwasser betroffen. Zahlreiche Geldautomaten funktionieren nicht, ganze Filialen sind aufgrund der Zerstörungen geschlossen. Was können die Betroffenen tun, um an Geld für das Lebensnotwendige zu kommen? Ein Überblick.

Newsblog zur Hochwasser-Katastrophe

Diesen Artikel zu den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe im Kreis Euskirchen, den Aufräumarbeiten und der Hilfe-Koordination aktualisieren wir fortlaufend.

Im Vergleich zum Rest der Stadt pulsiert am Alten Markt das Leben. Dort gibt es bei „Norman’s Moden“ die neuesten Trends für Damen und Herren und in den Restaurants, Cafés und Kneipen beispielsweise Pizza, Gyros oder ein kühles Bier.

Die Apotheke am Bahnhof hat seit einer Woche wieder geöffnet. Copyright: Tom Steinicke

„Der Standort Euskirchen darf nicht im Niemandsland versinken“, sagt Toni Caspari, der an der Vuvenstraße ein Juwelier-Geschäft betreibt. Das Schild mit der Aufschrift „Wir haben geöffnet“ steht bereits seit Tagen vor dem Geschäft. Nur wenige Meter weiter liegt ein großer Schutthaufen. Licht und Schatten liegen in der Euskirchener Innenstadt seit mehr als drei Wochen sehr dicht beieinander.

Das könnte Sie auch interessieren:

Damm muss gesichert werden Anzeige Zukunft der Euskirchener Steinbachtalsperre ungewiss von Tom Steinicke

Schwere Beschädigungen Anzeige Nicht alle wollen in Euskirchen-Kreuzweingarten bleiben von Tom Steinicke

Trotz Bach in der Nähe Anzeige In Kuchenheim hat das Hochwasser kaum Schäden verursacht von Tom Steinicke

So erging es auch dem Besitzer von „Ali’s Schuh- und Schlüsseldienst“. Der wollte sein Geschäft an der Klosterstraße nach dem Hochwasser zunächst dichtmachen. Nun hat er dank einer Spendenkampagne neuen Mut gefasst. An der Klosterstraße hat mit „La Casa“ sogar eine neue Pizzeria aufgemacht. Zudem haben das Restaurant „Libo’s Grill“ an der Kapellenstraße und der „Balkan-Grill“ an der Vuvenstraße geöffnet. Direkt gegenüber gibt es bei „Kona“ frischen Kaffee. Bei „Jonen Augenoptik und Hörakustik“ an der Berliner Straße wird improvisiert. In der ersten Etage gibt es einen Notfalldienst.