Mechernich – Seit rund zwei Jahren verkehrt der Citybus als zusätzliches Angebot der Linie 808 zwischen dem Bahnhof Mechernich und der Haltestelle am Ortseingang von Mechernich-Schaven. Nach diesem Probebetrieb hat der Kreis Euskirchen nun eine erste Bilanz der Fahrgastzahlen gezogen und sieht Bedarf zur Optimierung des Fahrplans.

„Vor allem sonntags ist der Bus fast immer leer, wie unsere Zählungen ergeben haben“, berichtete Andreas Glodowski von der Euskirchener Kreisverwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Mechernich. Bei durchschnittlich 0,7 Fahrgästen pro Fahrt an Sonntagen war den Ausschussmitgliedern klar, dass eine Anpassung des Fahrplans sinnvoll ist. Deshalb sollen die Fahrten mit dem Citybus künftig nicht mehr sonntags angeboten werden.

Taxibus als Alternative

„Alternativ kann man dafür den Taxibus der Linie 809 sonntags über Kommern-Süd verkehren lassen“, schlug Glodowski vor. Dann bestehe für die wenigen Nutzer trotzdem ein Angebot.

Auch die beiden jeweils letzten Fahrten um 20.05 Uhr und 20.30 Uhr sollen wegen fehlender Nachfrage künftig nicht mehr angeboten werden, teilte der Nahverkehrsexperte aus dem Euskirchener Kreishaus mit. „Das gilt zwar auch für einige weitere Einzelfahrten. Weil die Fahrten aber immer im Umlauf stattfinden, kann nur ein Fahrtenpaar gestrichen werden, keine Einzelfahrt“, so Glodowski.

In der Summe ergebe sich dadurch ein Einsparpotenzial von rund 11.000 Betriebskilometern und etwa 27.000 Euro. „Bei den aktuellen Spritpreisen dürfte die Kosteneinsparung sogar noch etwas größer sein“, mutmaßte Glodowski. Sparen sei jedoch nicht das vorrangige Ziel der Fahrplanänderung, sondern eine bedarfsgerechte Optimierung des Angebots.

Zusatzangebot der Linie 808

Seit Juni 2020 fährt die Buslinie 808 in Mechernich doppelt so oft: Von Schaven über Kommern und Kommern-Süd bis nach Mechernich verkehrt die Linie derzeit noch montags bis samstags alle halbe Stunde. Sonntags ist sie stündlich unterwegs, was aber kaum genutzt wurde.



Zusätzlich fährt der Kleinbus sechs Haltestellen in Kommern-Süd an (Peter-Milz-Straße, An den Eichen, Am Bruch, An den Kiefern, Kommern-Süd und Falkenhorst), drei in Kommern (Erzstraße, Schützenplatz und Schützenweg) sowie das Einkaufszentrum Rewe/Aldi an der Kölner Straße und Schaven. Der Citybus endet in Schaven. (thw)

Die Fahrgastzählungen während des Probetriebs fanden in drei Zeiträumen statt, im August 2020 sowie im April 2021 und im September 2021 des gleichen Jahres. „Insgesamt war zu beobachten, dass sich die Fahrgastzahlen auf der Hauptlinie 808 zwischen Euskirchen und Mechernich etwa halbiert haben“, berichtete Glodowski. Gründe dafür könnten die Auswirkungen der Corona-Pandemie und im letzten Zählzeitraum auch die Folgen der Hochwasserkatastrophe sein.

Probebetrieb verlängert

Insgesamt könne die Nachfrage sowohl beim Linienbus als auch beim Citybus jedoch als positiv bewertet werden, weshalb die Kreisverwaltung auch dem Kreistag eine Verlängerung des Betriebs empfehlen werde. Aus der Mechernicher CDU-Fraktion kam der Vorschlag, den Verkehr für das Zusatzangebot zwischen Mechernich und Kommern um weitere zwei Jahre als Probebetrieb fortzuführen: „Dann können wir in zwei Jahren noch einmal Bilanz ziehen und sehen, ob sich die Fahrplanoptimierung positiv auswirkt“, begründete Marco Kaudel seinen Antrag, dem auch die anderen Fraktionen zustimmten.

Verbessert werden soll zudem auch die Information der Fahrgäste: „An den Haltestellen der RVK wird es künftig eine digitale Fahrgastinformation geben“, teilte Glodowski mit. Ähnlich wie an Bahnsteigen werde dann „in Echtzeit“ über die kommenden Fahrten oder eventuelle Verspätungen informiert.