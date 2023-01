ÖPNV-Lücke in Mechernich geschlossen Neue Linie 773 fährt bis zum Freilichtmuseum

Mechernich – Besucher des LVR-Freilichtmuseums Kommern können jetzt auch mit dem Bus ab dem Bahnhof Mechernich ihr Ziel erreichen. Die neue Taxibus-Plus-Linie 773 fährt im Stundentakt – aber nur auf telefonische Anforderung oder per App-Bestellung.

Bürgermeister erleichtert

„Endlich ist das Museum in Kommern jetzt auf einer Stufe mit Vogelsang IP, wenn es um die ÖPNV-Anbindung geht.“ Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick wirkte erfreut und auch ein bisschen erleichtert.



250000 Besucher kommen jährlich ins Freilichtmuseum. Es ist damit das zweitbeliebteste Museum des Landschaftsverbands Rheinland, zudem das zweitälteste und zweitgrößte in Deutschland. Nun kann es vom Bahnhof Mechernich aus direkt mit dem Bus erreicht werden.

Vorbereitungen haben zwei Jahre gedauert

Der Taxibus-Plus macht es möglich. Das Angebot wurde jetzt offiziell vorgestellt. Zu dem Zweck hatte das LVR-Museum gleich einer ganzen Grundschulklasse als potenziellen Fahrgäste eine kostenlose Fahrt mit dem neuen Bus spendiert.

Zwei Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, an denen neben der Kreisverwaltung auch die Regionalverkehr Köln GmbH als ÖPNV-Betreiber und der Landschaftsverband als Träger des Freilichtmuseums beteiligt waren. In dieser Zeit bestand kein öffentlicher Busverkehr zwischen dem Museum und dem Bahnhof in Mechernich. Zuvor gab es sporadisch Verbindungen, aber nicht als eigene Buslinie.

Neue Linie fährt täglich

Das hat sich nun geändert. „Wir haben mit der Linie 773 schon das 34. Taxibus-Plus-Angebot im Kreisgebiet umgesetzt“, so Landrat Günter Rosenke. Der Transfer-Rufdienst wird hauptsächlich in den schwach bevölkerten Ecken des Kreisgebietes eingesetzt. Mehr als 2,5 Millionen Fahrgäste sind nach Angaben Rosenkes seit dem Jahr 2002 auf diese Weise befördert worden.

Die Linie 773

Die Taxibus-Plus-Linie 773 vom Bahnhof Mechernich zum Museum kann unter Tel. 02441/ 99454545 gebucht werden (Montag bis Samstag, 6.20 bis 21.30 Uhr, Sonn- und Feiertage 9.30 bis 19 Uhr).

Online sind Buchungen über die Webseite der RVK oder über die kostenlose RVK-App, die im Play Store für Android-Geräte oder im App Store für iOS zum Download bereitsteht.

Für die Fahrt gilt der VRS-Tarif, dazu ein Zuschlag von 1,20 Euro für Erwachsene und 0,50 Euro für Kinder. (sli)

Die neue Linie 773 fährt täglich auf telefonische Bestellung oder Anforderung per App im Stundentakt zwischen 9.15 und 15.15 Uhr am Mechernicher Bahnhof los. Ein weiterer Halt ist am Mühlenpark eingeplant. Zwischen 10.30 und 18.30 geht es im gleichen Takt wieder zurück zum Bahnhof. Die Fahrt muss für Taxi oder Kleinbus bis 30 Minuten vor Fahrtbeginn bestellt werden, größere Gruppen können einen regulären Linienbus bis drei Tage vor dem Start anfordern.

Angebot zunächst für zwei Jahre

Man wolle das Angebot zunächst für zwei Jahre einrichten, so Rosenke. Dann sollen Fahrgastzahlen und Nutzungsintervalle analysiert werden, eventuell wird die Linie 773 danach sogar als reguläres Busangebot ausgeweitet.

Finanziert wird das neue Angebot, das nicht nur Milena Karabaic, Dezernentin des LVR für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege, als zeitgemäßes Angebot für eine umweltfreundliche Anreiseoption begrüßte, über die Kreisumlage. „Alle Kommunen im Kreisgebiet haben der Einrichtung der Linie 773 zugestimmt“, so Landrat Rosenke.

Besucherbefragung eingeplant

Für Museumsleiter Dr. Josef Mangold ist die neue Anreiseoption vor allem für größere Gruppen und Schulklassen interessant: „Schließlich ist ein Drittel unserer Besucher unter 18 Jahren alt.“

Eugen Puderbach, Geschäftsführer der RVK, schlug vor, mit Einführung des neuen Busdienstes eine gezielte Besucherbefragung einzuplanen, um festzustellen, „wer eigentlich wie zum Museum kommt“. Die Schließung der ÖPNV-Lücke zwischen dem Bahnhof in Mechernich und dem Museum sei jedenfalls „im Sinne der Fahrgäste nur logisch“, so Puderbach. Die erwarteten schlicht, dass sie problemlos ihr Zielt mit Bahn und Bus erreichten. Bis vor wenigen Wochen mussten sie da noch ein Taxi bezahlen.