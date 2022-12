Myria Stricker ist Künstlerin, Illustratorin und Designerin.

Nach einem Wimmelbuch beschert sie den Leverkusenern nun ein „Ausmalbuch“.

Darin können Jung und Alt die schönsten Orte der Stadt bunt gestalten.

Leverkusen – Leverkusen – allzu gerne verschrien als Chemiestadt ohne Charme – hat zweifelsohne auch schöne Ecken. Man könnte auch sagen: malerische Ecken – und bewegte sich damit auf den Spuren Myria Strickers. Denn die Künstlerin, Illustratorin und Designerin hat sich dieser Ecken nun angenommen, sie gezeichnet – und in einem Ausmalbuch mit dem Titel „Buntes Leverkusen“ gesammelt.

Villa Römer und Doktorsburg

Und dort warten nun also Zeichnungen unter anderem der Villa Römer, der Schiffsbrücke an der Wuppermündung, die Fachwerkhäuser Bergisch Neukirchens, die Neue Bahnstadt, der Wildpark Reuschenberg, das Schloss Morsbroich, die Doktorsburg oder der Obstweg darauf, dass Kinder oder malwütig gebliebene Erwachsene die Bunt- oder Filzstifte zücken und das Schwarz-Weiß der Linien mit Farbe füllen.

Die Idee sei ihr bereits 2016 gekommen, sagt Myria Stricker. Da hatte sie bereits ein Wimmelbuch ihrer Stadt herausgebracht, das heutzutage, wenn man so will, schon zum festen literarischen Interieurs Leverkusens gehört und registriert, dass Malbücher immer populärer wurden. Einzig ihre eigene Sorge hatte all die Jahre seitdem verhindert, dass sie dieses Projekt auch in Angriff nahm. „Ich dachte immer, ich könne so etwas gar nicht alleine stemmen.“

Buch ohne Verlag

Genau das wollte sie aber aus gutem Grund, denn einen Verlag ins Boot zu nehmen war nicht diskutabel, seitdem ihr ein solcher in Wuppertal einmal die Idee eines Wimmelbuches für die Stadt im Bergischen geklaut hatte: Myrja Stricker war vorstellig geworden, hatte ihre Idee vorgestellt und Begeisterung geerntet. „Und dann rief mich der Verlag irgendwann an und sagte, sie würden das Buch produzieren – aber nicht mit mir.“ So etwas sollte nicht noch einmal passieren. Was indes passierte war: die Corona-Krise. „Sie brachte mich dazu, mich hinzusetzen und das Ausmalbuch in Angriff zu nehmen.“

Mit Erfolg: Derzeit wird in den Buchhandlungen der Stadt bereits die zweite Auflage verkauft. Auch OB Uwe Richrath bekam ein Exemplar und zeigte sich angetan. Und vielleicht, so die Hoffnung Myria Strickers, werde das Buch ja in Zukunft so bekannt, dass es etwa von der Stadt an Neubürger verschenkt werde. Oder dass sich überhaupt viele Leverkusener ans Ausmalen ihrer Lieblingsorte begeben.

Hommage an das Kran-Café

Apropos Lieblingsorte: Die von Myria Stricker sind natürlich auch im Buch enthalten. Klar: Sie mag alle Orte, die sie auf die Seiten packte, sagt sie. Aber der Carl-Duisberg-Park habe es ihr schon besonders angetan. „Weil ich dort sehr gerne spazieren gehe.“ Oder der Wiembach-Weiher. „Weil ich dort als Kind immer war.“ Oder Hitdorf mit seinem Kran-Café. „Ein wundervoller Stadtteil, in dem ich auch mal gewohnt habe. Im Café habe ich schon häufig gesessen und Skizzen angefertigt. Es ist das schönste seiner Art in der Stadt.“ Malerisch schön. Zum Ausmalen schön eben.

Das Ausmalbuch „Buntes Leverkusen“ von Myria Stricker ist zum Preis von 9,90 Euro in der Buchhandlung Gottschalk (Mülheimer Straße), in der Buchhandlung Noworzyn (Birkenbergstraße), im Geschäft „Das Fach-Werk“ (Kölner Straße), im „Papierlädchen“ (Wiesdorfer Platz) sowie auf der Internetseite der Künstlerin erhältlich.

Das könnte Sie auch interessieren:

www.myriaden.me