Geht es nach dem Verteidiger des Hauptangeklagten im Verfahren um millionenschweren Immobilienbetrug, ist die Beweisaufnahme der vergangenen gut drei Monate komplett wertlos und muss mit anderen Zeugen wiederholt werden. Fast zwei Stunden lang verlas der Anwalt am Freitagvormittag im Landgericht Beweisanträge. Jede der Immobilien, die von der in Leverkusen gemeldeten Firma verkauft worden war, sollte erneut von einem Gutachter untersucht werden.

Außerdem sollten zahllose Rechnungen und weiteres Material durch Zeugenaussagen untermauert werden. Dutzende Personen müssten demnach von der 28. Großen Strafkammer unter ihrem Vorsitzenden Martin Lamsfuß vorgeladen werden. Käme das so, würde sich dieser Prozess über weitere Monate hinziehen.

Bisherige Gutachten „fehlerhaft und unbrauchbar“

Auf 34 Seiten versuchte der Verteidiger, die gesamte bisherige Beweiskette zu zerreißen: Die bisher ausführlich vorgestellten Gutachten zu den Gebäuden, die günstig eingekauft, in der Regel mangelhaft saniert und viel teurer wieder verkauft wurden, seien wertlos, „grob fehlerhaft und unbrauchbar“, so der Vorwurf. Sein Mandant sei erstens „niemals für die Sanierungsarbeiten verantwortlich“ gewesen. Zweitens habe er anhand der Rechnungen davon ausgehen können, dass „ordnungsgemäß saniert wurde“. Um das zu beweisen, soll neben vielen, vielen anderen Handwerkern ein Fensterbauer aus Leverkusen im Landgericht aussagen.

Die Käufer eines Hauses im Münsterland hatten ganz andere Erfahrungen gemacht. „Wir haben im Endeffekt eine Ruine gekauft, wo Müll hinter dem Rigips war“, hatte einer im Prozess den Immobiliendeal zusammengefasst. Eine Aussage, der der Verteidiger am Freitag keinerlei Wert beimaß.

Zum Schluss widmete sich der Anwalt dem Thema Untersuchungshaft: Vor sieben Monaten war der Hauptangeklagte festgenommen und zunächst ins Kölner Gefängnis gebracht worden. Mittlerweile wurde er in die Justizvollzugsanstalt Kleve verlegt. Das bedeutet natürlich sehr lange Anreisen zum Kölner Landgericht. Das und die Tatsache, dass es kaum möglich sei, mit seiner Familie in Kontakt zu treten, veranlasste den Verteidiger zu dem Vorwurf, die Behandlung des Angeklagten sei „menschenrechtswidrig“.