Mehr als fünfeinhalb Jahre nach dem dramatischen Geschehen hat ein Kölner Familienvater gestanden, seine damals neuneinhalb Wochen alte Tochter geschüttelt und dadurch schwer verletzt zu haben. „Ich habe viele Jahre aus Angst und Scham geschwiegen“, erklärte der 46-Jährige im Kölner Landgericht. Er wolle nun Verantwortung übernehmen. „Ich räume ein, meine Tochter geschüttelt zu haben, und bereue es zutiefst. Es gibt keine Entschuldigung.“ Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Verteidiger plädierten auf eine milde Bewährungsstrafe.

Köln: Versuch der alternativen Erklärung scheiterte

Noch zum Prozessauftakt hatte die Verteidigung mit einem Privatgutachter versucht, alternative medizinische Erklärungen für die schweren Hirnverletzungen des Mädchens zu finden. Doch die renommierte Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Sibylle Banaschak hatte sich in ihrem Gutachten eindeutig auf ein Schütteltrauma festgelegt. Auch einen möglichen Sturz oder eine Gewalteinwirkung durch den älteren Bruder des Babys hatte die Sachverständige ausgeschlossen. Nun schilderte der Angeklagte erstmals, was sich am Abend des 19. März 2021 im Haus der Familie abgespielt habe.

Die Corona-Pandemie und die Leukämie-Erkrankung seines Schwiegervaters hätten ihn emotional belastet. Nach Feierabend habe er mit seinem Sohn an einem Vogelhaus gearbeitet, doch die Reparatur des Daches sei misslungen. Seine Frau sei später zu einem Corona-Test gefahren. Der Sohn habe fernsehen wollen und nach Süßigkeiten verlangt, die kleine Tochter habe angefangen zu weinen. Er habe dem Baby eine Flasche zubereiten wollen, sich dabei aber ungeschickt angestellt. Der Fernseher sei zu laut gewesen, der Sohn habe gerufen und das Baby immer lauter geschrien.

Köln: Vater schildert Situation der Überforderung

Er habe sich zunehmend überfordert gefühlt. Schließlich habe er seine Tochter aus dem Moment heraus einmal kräftig geschüttelt. Über seinen Kontrollverlust sei er selbst erschrocken gewesen. Als das Mädchen wenig später ein auffälliges Verhalten gezeigt habe, sei es seine Initiative gewesen, dass seine Frau mit dem Baby ins Krankenhaus fahre. Von dem Schütteln habe er seiner Frau nichts erzählt. Bis heute erschüttere ihn, was er in diesem Moment ausgelöst habe. Unter Tränen bat der Angeklagte seine Familie um Verzeihung. Erst vor wenigen Tagen habe er seiner Frau alles erzählt.

Der Angeklagte behauptete, sich damals der möglichen Folgen des Schüttelns nicht bewusst gewesen zu sein. Richter Alexander Fühling hielt ihm sein langjähriges Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr vor. Ob ihm als Feuerwehrmann die Gefahren tatsächlich vollkommen unbekannt gewesen seien? Der Angeklagte schwieg zunächst. Die Staatsanwältin wertete die angebliche Unkenntnis als Schutzbehauptung. Dass derart massive Gewalt gegen einen Säugling tödliche Folgen haben könne, sei vor allem Eltern bewusst, zumal der Angeklagte zum Zeitpunkt bereits ein fünfjähriges Kind hatte.

Köln: Staatsanwältin sieht schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen

Die Anklagevertreterin ging daher weiterhin von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Allerdings sei der Angeklagte durch die gemeinsam mit seiner Frau veranlasste Fahrt ins Krankenhaus strafbefreiend vom Tötungsversuch zurückgetreten. Die Staatsanwältin beantragte eine Verurteilung wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen. Drei Monate der Strafe sollten aufgrund der langen Verfahrensdauer als bereits vollstreckt gelten. Die Verteidiger Dirk Löber und Sebastian Schölzel plädierten hingegen auf eine Verurteilung lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schölzel sprach von einem Augenblicksversagen. Allein aus der Gefährlichkeit einer Handlung lasse sich weder ein Tötungsvorsatz noch die für eine rohe Misshandlung erforderliche gefühllose Gesinnung ableiten. „Für das, was geschehen ist, gibt es keine Entschuldigung“, sagte Verteidiger Schölzel. Aber: „Dem Kind geht es gut, und dafür können wir alle sehr dankbar sein.“ Allerdings konnte bei dem Mädchen ein nach einer nötigen Entlassungsbohrung eingesetztes Ventil nicht mehr entfernt werden – es ist mit dem Gehirn verwachsen. Das Urteil soll am 10. Dezember fallen.