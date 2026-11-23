„Von Griechenland kann man vor allem lernen, dass man eine große Krise auch als Chance begreifen kann“, sagt Stefan Hebbel, Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen. Er denkt dabei an die schwere Wirtschaftskrise, die Griechenland ab 2008 erschütterte und das Land vor enorme Herausforderungen stellte. Inzwischen stehe Griechenland wieder gut da – und wir Deutschen wollen wissen: "Wie habt ihr das eigentlich damals geschafft?“, so Stefan Hebbel."

Er sieht eine wichtige Stärke der Griechen in ihrer unbeugsamen und patriotischen Haltung. Die Menschen hätten sich nicht entmutigen lassen, sondern an ihr Land geglaubt, den Kopf nicht in den Sand gesteckt und nach vorn geschaut. „Das tut uns Deutschen auch gut. Wenn wir nicht immer nur alles schlechtreden, sondern das Gute sehen, können wir uns daran ein Beispiel nehmen. Das können die Griechen besser als wir“, sagt der Oberbürgermeister.

Mit der offiziellen Besiegelung der Städtepartnerschaft bekommt der Austausch zwischen Delphi und Leverkusen nun einen festen Rahmen. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Gemeinsam etwas auf die Beine stellen

Es ist ein Gedanke, der gut zu der neuen Verbindung zwischen Leverkusen und der griechischen Stadt Delphi passt. Beide Städte wollen nicht nur ihre Beziehungen pflegen, sondern auch voneinander lernen. Mit der offiziellen Besiegelung der Städtepartnerschaft bekommt dieser Austausch nun einen festen Rahmen. Delphi ist Leverkusens elfte Partnerstadt.

Erste Ideen für die Zusammenarbeit gibt es bereits. Im Kulturbereich findet schon ein Austausch statt. Auch die Gastronomie beider Städte soll enger zusammenrücken. Gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) wird an einer Zertifizierung gearbeitet. Als nächster Schritt soll der Austausch im Bildungsbereich ausgebaut werden.

Künstlerin Ellen Loh-Bachmann und CDU-Fraktionsmitglied Menelaos Georgiou präsentieren das Gemälde, das die Freundschaft zwischen Leverkusen und der griechischen Stadt Delphi symbolisiert. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Delphi künstlerisch verewigt

Ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit ist ein Gemälde der Leverkusener Künstlerin Ellen Loh-Bachmann. Innerhalb von sechs Monaten entstand das Bild, das unter anderem den Berg Parnass und die Tempel von Delphi zeigt. Im Mittelpunkt steht der heilige Stein Omphalos, der in der Antike als Nabel der Welt galt und hier für die europäischen Wurzeln und Verständigung steht.

Ich hoffe, ich habe allen damit eine Freude gemacht. Ellen Loh-Bachmann, Künstlerin

Um die dargestellten Orte kennenzulernen, reiste Ellen Loh-Bachmann wenige Wochen vor der Feier nach Griechenland. „Ich hoffe, ich habe allen damit eine Freude gemacht. Ich war dafür in Delphi und habe viele interessante Menschen kennengelernt. Es war mir eine große Freude“, sagt sie. Auch die bisherigen zehn Partnerstädte Leverkusens sind jeweils mit einem eigenen Kunstwerk im Rathaus vertreten.

Für den Partnerschaftsverein ging mit der Unterzeichnung eine lange Vorbereitungszeit zu Ende. Doch eigentlich beginnt die gemeinsame Geschichte jetzt erst richtig. Die Hoffnung ist, dass aus der offiziellen Verbindung viele persönliche Begegnungen, neue Freundschaften und gemeinsame Projekte entstehen. Im kommenden Jahr erwartet Leverkusen außerdem Besuch aus dem finnischen Oulu, mit dem die Stadt seit 25 Jahren freundschaftlich verbunden ist.